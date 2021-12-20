缅甸克钦邦帕敢矿区发生山体滑坡至少10人失踪

（早报讯）缅甸北部克钦邦帕敢翡翠矿区星期天（19日）凌晨发生山体滑坡，包括拾矿者和司机在内的至少10人被冲入矿区内的蓄水湖，当地救援组织称，至今没有发现任何生还者或遇难者遗体。

有参与救援的当地居民称，山体滑坡发生在19日凌晨2时，当时一辆正在蓄水湖边倾倒土方的卡车被泥石流冲入水中，附近正在捡拾废玉矿石的拾矿者也有约10人落水。救援活动一直持续到19日傍晚5时，未能发现生还者和落水车辆，也没有发现遇难者遗体。当地人说，失踪者生还的可能性不大。

帕敢是缅甸主要翡翠产地，经常有拾矿者在采矿企业废弃的矿堆中捡矿石，这些拾矿者都属于非法作业，缺乏基本的安全防护措施，每年都有不少拾矿者因山体滑坡和泥石流丧生。2020年7月2日，帕敢发生大规模塌方事故，致166人遇难，50多人失踪。

《缅甸时报》刊文称，在此类事故中遇难的多为自由采矿者，他们不受雇于矿业公司，自行来到重型机械挖矿留下的废弃土堆中挖掘玉石，幷生活于此，而这些矿坑在雨季十分危险。与此同时，鉴于这些自由采矿者大多是来自他处的未注册移民，因而缅甸政府很难确定此类事故发生后的实际失踪人数，在大多数情况下，死者亲属往往不知道亲人已遭厄运。

据英国广播公司（BBC）报道，帕敢是世界上最大玉矿所在地，缅甸每年的玉石贸易总额超过300亿美元（约410亿新元）。有缅甸民众抱怨说，玉石开采的丰厚利润导致企业和政府忽视了玉石开采行业的安全规章制度，而该行业的法律监管本来就很薄弱，此外毒贩与地方武装也在参与玉石贸易。