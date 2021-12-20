韩国前总统朴槿惠健康状况恶化

（早报讯）韩国前总统朴槿惠目前在韩国三星首尔医院住院治疗，据医生开具的病况意见显示，朴槿惠最近痼疾复发并恶化，且由于长时间的监狱生活导致精神状况不稳定。朴槿惠此前因亲信干政等罪行被判处22年有期徒刑。

韩国《中央日报》周一（20日）报道，据韩国司法界和医疗界的消息显示，在三星首尔医院内科和骨科等接受治疗的朴槿惠最近一直表示以前接受过手术的肩、腰部位疼痛不已。医疗界相关人士表示“朴槿惠前总统由于长期的监狱生活导致精神状态不稳定”。朴槿惠身边的人士也表示其“近来健康情况不佳”。

据报道，朴槿惠今年三次住院治疗。今年年初因被列为冠病密切接触者而在首尔圣母医院住院；7月份因需要观察肩部手术恢复情况并对腰部疼痛进行治疗而再次在该医院接受了一个月的治疗。朴槿惠上月22日再次住院，住院原因未公开。

监狱方面相关人士表示，朴槿惠的健康状况“属于个人信息，无法对外公开”。此外，对于朴槿惠转至三星首尔医院一事，监狱方面相关人士则透露称“是主治医师和患者直接商议后的决定”。

朴槿惠不仅是韩国总统，而且是韩国历史上第一位女总统，也是第一位在任上被弹劾、被审判、被判刑的总统。

韩国总统文在寅此前表示，已决定不把包括李明博、朴槿惠两位前总统在内的政治人物列入赦免名单。青瓦台相关人士表示，“文在寅已多次表示，赦免的前提是得到‘国民同意’”，“而且当前文总统任期将尽，不可能不考虑人们的评价，很难在没有得到国民压倒性同意的情况下作出赦免的决定”。