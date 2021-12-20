今晚美市指数期货盘前受挫 重点谈电动汽车蔚来（NIO）

今天重点：

随着市场对奥密克戎（Omicron）变种毒株的担忧加剧，道琼斯期货在拉锯式的走势中下跌。除了道琼斯期货以外，标准与普尔500指数期货和纳斯达克期货在截稿时也都一起大幅下跌；前者截稿时报4574.0点，跌46.6点，后者跌193.2点，报15608.3点。

在一位关键的中间派民主党人曼钦（美国参议员）表示，他无法支持众议院的版本后，美国总统拜登的最新支出法案岌岌可危。高盛（Goldman Sachs）现在认为，最新支出立法通过国会的可能性不到一半，因此下调了对美国明年国内生产总值（GDP）的预测。

今天（周一）美国方面将公布11月领先经济指数（leading economic indicators）；周三则公布12月消费者信心指数。周四经济分析局将报告11月份的个人收入和消费支出；预计消费者收入将增长0.6％，而支出预计将攀升0.5％。联储局首选的通胀衡量指标，即核心个人消费支出（PCE）物价指数，预计会飙升4.5％。

根据Quiver Quantitative的统计，今晚8点在社交媒体Reddit投资论坛Wallstreetbets帖文和讨论非常安静。最活跃的特斯拉（Tesla）股票帖文也只是出现68次，显示零售投资者今天似乎以旁观态度的为多。

盘前交易重点：

电动汽车特斯拉的中国竞争对手蔚来（NIO）在上周末刚刚过的蔚来日（NIO Day）推出新款型电动汽车，雄心勃勃。下文我们会进一步详细谈蔚来。

科技巨头微软(MSFT)现在已经和谷歌母公司Alphabet (GOOGL)一样，齐齐下跌到50天线以下的水平。苹果(AAPL)则在活跃交易中步步下跌，但仍保持在其21日线上方。科技巨头上周面对的压力，本周似乎没有缓和迹象。

莫德纳（Moderna）刚刚宣布（周一）注射该公司的第三剂疫苗将能有效对抗奥密克戎的消息一出，该股票盘前交易活跃，截稿时报311.13美元，11万零560股转手，起16.33美元或5.54％。诺瓦瓦克斯（Novavax）股票继续受到上周五的有利消息的支持，截稿时盘前交易价为243.10美元，成交量是15万8900股，起25.78美元或11.86％。上周五世界卫生组织给于诺瓦瓦克斯生产的疫苗紧急授权。

今天出炉且比较受瞩目的季度业绩报告包括：美光科技（Micron Technology）和道琼斯工业指数成份股耐克(Nike)。市场分析员预测耐克最新一季度营业额为112亿6000万美元，每股盈利则是0.63美元；美光科技则是集团营业额达76亿7000万美元，每股盈利则是2.11美元。美光科技营业美光科技股票和耐克股票目前处于盘整巩固状态，在过去几周走势都较为偏低。

美光集团的收益和对未来盈利的预测将会是投资者拿来和晶片相关行股票比较的，而耐克的业绩、预测则将作为供应链尤其是服装和鞋制业和零售商的借镜。

盘前活跃股还包括：英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）、辉瑞（Pfizer）和Carnival Corp。除了辉瑞以外，其他股价都在截稿时偏低。

这是蔚来正在设计中的EP9款型电动汽车。（NIO提供）

蔚来（NIO）（纽约股票交易所，股票代码：NIO）

（早报讯）中国电动汽车初创公司蔚来于上周六迎来了一年一度的蔚来日（NIO Day）。这家中国电动汽车初创公司在这个大型活动上推出了全新的ET5款电动汽车，起价为5万1450美元。这个中型电动轿车将会是特斯拉Model 3、小鹏（Xpeng，股票代码：XPEV）P7款型和P5款型的潜在竞争对手。

蔚来预料会在明年9月开始运出ET5。蔚来在“蔚来日”之后的一天也宣布，消费者对ET5预订踊跃，订购量创公司的纪录，但蔚来未对这个预售量提供具体细节。

另外，蔚来也将开始在明年3月28日开始运交高档ET7轿车，该款型轿车是在去年蔚来日亮相的。

蔚来也在活动上表示，到2025年时，蔚来将在25个国家和地区推出各款电动汽车。蔚来最近开始在挪威销售电动汽车，并希望通这一个跳板，开拓整个欧洲市场。

回顾蔚来在今年1月间也举办了类似的“蔚来日”活动。当时，活动后的第一个交易日，蔚来股票就上涨了6.5％，至每股60美元以上。在过去几月里，蔚来股票已经触及13个月的最低点。与标准与普尔500指数和道琼斯工业平均指数同期下跌约2％和1％比较，蔚来受创不轻。

其实蔚来的业绩是相当不错的，也不是投资者对该股的担忧所在。其实最让投资者担心的，是在美国上市的中国股票是否会最终被逼退市。这才是真正打击蔚来股价的原因。

该股在上周五闭市时30.00美元，跌0.07美元或0.23％。等下正式开盘时，蔚来日的上述宣布是否能起着刺激股价上升的动力，盘前交易目前还不那么乐观。今晚8点截稿时的盘前交易价是29.39美元，跌0.61美元或2.03％。