日本一公文证实曾拖欠千余朝鲜劳工工资

（早报讯）韩联社周二（21日）确认的一份日本新泻劳动基准局公文显示，日方拟推荐为联合国教科文组织（UNESCO）世界文化遗产名录候选的日本佐渡矿山，曾强征1000多名朝鲜（日本强占韩半岛时期的朝鲜）劳工，并拖欠其工资。

根据这份题为《对回国朝鲜人未支付工资债务等的相关调查》的公文记录，债务人1949年2月25日寄存了拖欠1140名劳工的工资23万1059.59日元（约2776.4新元）。债务人是太平矿业株式会社佐渡矿山公司，寄存机构是新泻司法事务局相川办事处。

该文件由新泻劳动基准局于1950年10月31日为向当时的日本劳动部劳动基准局局长报告编织而成，保管在日本国立公文书馆。

强制动员真相查明网络事务局次长小林久公近期在研究和整理史料的过程中发现上述内容。此外，他还通过日本法务部的新泻分局获取的公文中发现了同一日期寄存相同金额的内容。

“寄存原簿”和“金钱寄存原账”的收入项中记载了“1949年2月25日寄存用于偿还工资和退休金的23万1059.59日元”的内容。寄存金的指定收款人名因个人信息保护被涂上黑墨，只能确认其人数为1140人。文件还记载了日本政府以寄存金时效已过为由，于1959年5月11日将其编入国库的内容。

小林久公就此表示，民事委托保管须通知当事人（债权人），但有关方面并未走相关程序，因此很难视其为合法的委托保管。他还指出，日方的应对方式存在各种问题，并呼吁尚在世的朝鲜劳工积极提供有关信息。