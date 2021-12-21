泰国宣布取消免隔离入境 以应对奥密克戎威胁

（早报讯）冠病变种毒株奥密克戎传播迅速使全球拉响了警报，泰国政府周二（12月21日）宣布，从即日起取消免隔离入境，对外国旅客恢复强制隔离。

彭博社和路透社报道，泰国政府发言人周二说，泰国将暂停让完成疫苗接种的外国旅客豁免隔离的计划，而恢复此前在酒店隔离的安排，隔离时长介于7天至10天。

此外，允许外国旅客在指定地点自由活动的“沙盒计划”，除了普吉岛以外，将全部暂停。

泰国副首相兼能源部长素帕塔纳蓬表示，该项新措施将从周二实行至明年1月4日。当局将在1月4日对该项政策再作评估。

泰国原本从11月1日结束18个月的边界封锁，对60多个国家和地区重新开放，让已接种冠病疫苗的旅客免隔离入境。来自美国、中国、新加坡、日本、印度及大部分欧洲国家等地已完成接种旅客只要出示没有感染冠病的证明文件，入境检测呈阴后就不必隔离，可自由活动。可是，如今奥密克戎毒株在全球范围迅速传播，促使泰国政府下令收紧入境限制。

泰国政府发言人在简报会上表示，约20万名此前申请面隔离入境的旅客，将仍可以入境泰国，但他们须要遵循额外的防疫措施，例如在泰国期间接受更多聚合酶链式反应（PCR）检测。

旅游业是泰国的重要经济支柱之一。在冠病疫情暴发前的2019年，入境泰国的外国游客达4000万人次。

新变异毒株奥密克戎出现后，当局加速接种追加剂。当局估计，全国接种率可在3月达到90%。