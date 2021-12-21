今晚美市盘前回弹 重点谈体育巨头耐吉（Nike）

今天重点：

（早报讯）●美国股市各个指数期货在开盘前全面上升。这是否是真正涨势，还是恢复了这阵子的反反复复走势，目前迹象还不明确。标准与普尔500指数期货在连续下跌三天后，于截稿时报4612.60点，起44.6点。以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起15800.20点，报172.60点。

●各个药剂公司陆续发表文告，声明现有疫苗能够对抗奥密克戎（Omicron）变种毒株，让投资者对全球经济复苏重燃希望。这一、两天陆续发表业绩的巨头企业似乎也暗示供应链的问题会在明年稍微缓和，也让投资者稍微放下对通胀的担忧。

●美国方面将于周三公布12月消费者信心指数；周四经济分析局（BEA）则将报告11月份的个人收入和消费支出。

盘前交易重点：

●黑莓（BlackBerry）今晚闭市后将宣布季度业绩。市场分析师的共识是每股亏损额为0.07美元，集团营业额则预测是1亿7725万美元。黑莓股票盘前成交价在今晚8点截稿时起0.27美元，报9.15美元。

●另外在今晚开盘前宣布业绩的有：General Mills和FactSet Research Systems。

●由于数据中心和电动汽车制造商对其晶片的需求殷切，美光科技（Micron Technology）周一闭市后宣布的季度业绩高过华尔街的一般预期，而且美光科技也在发布会上表示，明年的晶片短缺情况会缓解，集团第二季度的销售额和利润也将超出之前的预测。这消息让美光科技股票盘前交易活跃，截稿时就有14万3140股转售，盘前股价起6.54美元，报88.57美元。

●周一宣布季度业绩的耐吉（Nike）在中国的业务上个季度大幅下滑，但美国市场的增长挽救了其业绩病提振了股价；北美地区的收入增长12％，抵消了中国地区20％的下降。今天下文我们也会进一步详细谈耐克。

●盘前活跃股除了名列第一的美光科技之外，还包括：Carnival Corp、英伟达（Nvidia）、特斯拉（Tesla）和埃克森美孚（Exxon Mobil）在截稿时，全部盘前活跃股都一律上升。

耐吉已经创建了名为耐吉乐园（Nikeland）的虚拟世界，应时进军元宇宙，奠定它作为潮流带动者的地位。（路透社档案照）

耐吉（Nike）

（纽约股票交易所，股票代码：NKE）

运动品牌耐吉（Nike）今天盘前在良好业绩的支持下，扭转股票偏低的走势，截稿时盘前成交价报162.62美元，涨5.64美元。耐吉刚在周一发表季度业绩。而在该宣布之前，该股因为股市大环境偏低和投资者谨慎，于周一闭市报156.98美元，跌4.38美元。

耐吉周一闭市后再次展示了其通过自己的商店和网站销售更多运动鞋的能力，并宣布集团直接业务的收入增长9％，达47亿美元。本季度每股收益为0.83美元也增长6％。根据FactSet，之前分析家一般预测耐吉每股盈利是0.63美元。

根据MarketSmith的数据，耐吉股价在过去几天里已经跌破50天移动平均线，预料可能会出现趁低吸购现象。

在业务方面，耐吉是在三年前开始逐步减少和零售商合作，而改为通过自己开设的店铺和网站直接销售运动产品。到目前为止，耐吉的零售伙伴已经比三年前少将近50％。

除了直接销售以外，因为疫情而引发的供应链问题导致许多零售商的库存减少，再加上强劲的需求，耐吉也减少降价，这一连串的因素让该集团毛利率也跟着上升2.8个百分点至45.9％。集团在本季度毛利率也将继续增长1.5个百分点。

之前，耐吉也在上个月中连续第20年宣布调高股息，让股价在当时得到提振。耐吉已将季度股息提高了11％，达到每股0.305美元。总体而言，耐吉重申了对本财年销售额的预测，并肯定了销售额会以中个位数百分比继续增长。

另外，耐吉之前也曾经透露，它已经创建了名为耐吉乐园（Nikeland）的虚拟世界，让游戏玩家可以使用耐吉产品为自己的虚拟化身装扮一番，让投资者也看到耐吉应时进军元宇宙，奠定它作为潮流带动者的地位。

Tipranks的23名股票分析师当中，19名给于“买入”的评级，4名选择“守”。他们给于的一年期限平均目标价为183.55美元。