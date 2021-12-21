马国洪灾灾民冠病确诊持续增加 今累计267

（早报讯）马来西亚洪灾引发灾民感染冠病病例上升，周二（12月21日）出现86起新病例，加上周一的181起，累计267起。

星洲网报道，卫生总监诺希山发文告说，截至目前，临时疏散中心（PPS）的灾民中并无出现确诊病例，新增的86起病例也已与其他灾民隔离。

“有75起病例是进入临时疏散中心前的筛检病例，其中11起是水灾前已确认的确诊病例，并正接受隔离。”

他指出，在新增病例中，有9起正在雪州沙登农业博览馆（MAEPS）的低风险冠病隔离及治疗中心（PKRC）接受隔离、12起在医院、62起在临时疏散中心及3起居家隔离。

“除了冠病病例，水灾也存在其他传染病的感染风险，比如食物中毒（急性肠胃炎、伤寒和霍乱）、手足口病、钩体病、急性呼吸道感染（ARI）、皮肤病和骨痛热症。”

他说，昨日有203起急性呼吸道感染病例，73起皮肤病病例、19起急性肠胃炎病例、12起发烧病例、2起水痘病例和其他传染病病例。

“无论如何，灾民没有出现结膜炎、伤寒、霍乱、手足口病、钩体病和骨痛热症。“

诺希山说，全国目前有456个临时疏散中心仍在运作，受水灾影响的灾民达7万1320人。其中彭亨有280个临时疏散中心、雪兰莪128个、吉兰丹28个、马六甲9个、森美兰6个、吉隆坡3个、霹雳2个。”

他说，所有医务人员都必须对水灾可能会出现的疾病症状提高警惕。卫生部目前积极展开供水和食品安全检查，以降低传染病在水灾蔓延的风险。