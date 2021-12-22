拜登动员军方支援医院 免费提供5亿自我检测试剂盒

（早报讯）在奥密克戎病例以惊人速度攀升之际，美国总统拜登宣布免费提供自我检测工具和动员军方支援医院，并试图安抚国人的焦虑，强调“我们应该担忧奥密克戎，而不是感到恐慌”。

《纽约时报》报道，拜登周二（21日）在白宫说，他已指示国防部长奥斯汀调派1000名军方医疗人员随时候命，他也宣布了新的疫苗接种点和检测站。

拜登说，政府正在购买5亿个快速检测试剂盒，以免费分发给公众。他也不忘提醒人民，尽管奥密克戎具有高度的传染性，但美国今天的情况与2020年初冠病大流行开始时的情况大不相同。当时没有疫苗，关键的医疗设备也短缺。

拜登坚持美国现在不需要封锁，“现在不是2020年3月。2亿美国人已完成疫苗接种，我们有所准备，而且对病毒知道更多。”

拜登提到前总统特朗普在近期接种了追加剂，“多亏上届政府和科学界，美国是最早取得冠病疫苗的国家之一。”

拜登同时批评一些“有线电视和社交媒体散布危险的错误信息”，指责一些公司和公众人物“为了赚钱兜售可能害死自己的客户和支持者的谎言和假信息”。

拜登敦促未接种疫苗的美国人接种疫苗，完成疫苗接种的人若符合条件应接种加强剂。

拜登承认病毒仍可导致一些完成疫苗接种的人出现突破性感染，但他强调：“没有接种疫苗的人因为冠病而住院甚至死亡的风险更高。”