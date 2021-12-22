奥密克戎来势汹汹 欧洲多国收紧管制措施

（早报讯）奥密克戎变种毒株正在欧洲多国快速传播，德国、苏格兰、瑞典和葡萄牙等国决定收紧防疫措施，限制聚会人数，法国则计划推出疫苗通行证法案。

《纽约时报》和路透社综合报道，德国总理朔尔茨周二（21日）宣布，德国的新防疫措施将在新年前生效，私人聚会仅限完成疫苗接种者参加，而且最多不能超过10人。

尽管没有宣布全国封锁，但朔尔茨与德国16州的州长达成协议，规定夜店和迪斯科舞厅必须关闭，大型活动包括足球赛等只能在无观众的情况下进行。

法国同日宣布，将在2022年1月的上半月通过一项法案，以疫苗通行证取代健康通行证，规定进入电影院或酒吧都必须出示疫苗通行证。此举旨为废除提供冠病检测阴性证明的规定，鼓励人们接种疫苗。

不过，由于法国工会和雇主意见分歧，法国政府将不会规定人们在工作场所也必须出示疫苗通行证。

苏格兰则在周二宣布取消爱丁堡的跨年街头派对，12月26日起户外公共活动的参加人数上限为500人，室内活动参加人数上限为坐席200人或站席100人，这项措施将实施至少三周。

瑞典的新规定包括私人聚会人数上限为50人，多数人应在家工作。瑞典在今年夏季几乎全面取消所有的防疫措施，瑞典总理安德森周二宣布新措施时呼吁人们“必须适应新的现实”。