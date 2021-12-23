研究：奥密克戎住院风险比德尔塔更低

（早报讯）根据在英国和南非周三（22日）发表的初步研究，奥密克戎疫情似乎比较温和。世界卫生组织官员警告，随着该病毒株在全球的传播，现在得出确定的结论为时过早。

据英国广播公司（BBC）报道，一项苏格兰的研究显示，早期的证据表明，与其他变种相比，因确诊奥密克戎变种毒株而需要住院治疗的人更少，估计减少30%到70%不等。然而，人们仍然担心，即使奥密克戎比较温和，病例的数量也可能使医院不堪重负。

路透社报道，奥密克戎上个月在非洲南部和香港首次被发现；当时初步数据显示，奥密克戎对其出现之前所开发的疫苗更有抵抗力。但是南非国家传染病研究所（NICD）的一项研究表明，感染奥密克戎的人比感染德尔塔的人最终住院的可能性小得多。它说，冠病病例似乎也在南非的豪登省达到了顶峰，那里是奥密克戎首次出现的地方。

这项研究还未经过同行评议，它将南非10月和11月的奥密克戎数据与4月和11月的德尔塔数据进行了比较。但它指出，由于南非的大多数人以前曾感染过冠病，他们可能有较高的免疫力。

伦敦帝国学院的研究支持了这一积极的消息，该研究称奥密克戎患者需要住院的风险比德尔塔患者低40%到45%。然而，世卫组织关于冠病的技术负责人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）说，该联合国机构没有足够的数据来得出确定的结论。她在日内瓦的一次简报会上说，这些数据仍然“很混乱”。

她说：“我们还没有看到这种变体在世界各地的人群中流通足够长的时间，尤其是在脆弱人群中。我们一直要求各国谨慎行事，并真正思考，特别是在这些假期即将到来的时候。”

世卫组织的欧洲负责人克鲁格在布鲁塞尔告诉路透社，需要三到四周的时间来确定奥密克戎的严重程度。他说，奥密克戎很可能在几周后成为欧洲的主要冠病毒株。

英国周三首次在一天内通报新增超过10万起确诊病例，由于工人的自我隔离，许多行业正在努力解决人员短缺问题。法国过去24小时新增8万4272起确诊病例，接近其历史最高水平。