芬兰推出新法令加强冠病疫苗接种

（早报讯）鉴于本国冠病疫情持续蔓延，芬兰政府周三（22日）宣布加强疫苗接种的系列举措，包括为5至11岁儿童接种冠病疫苗。

芬兰政府表示，已对冠病疫苗相关接种法令进行了修改，新法令将5至11岁儿童纳入冠病疫苗接种计划，于23日生效。芬兰卫生与福利研究所表示，尽管5至11岁儿童感染冠病后临床症状通常较轻，但如果其父母认为有必要则可以让孩子接种疫苗。

根据新法令，有资格注射疫苗的医护人员范围将拓宽，从只能由经过疫苗接种培训的医生、医院护士、保健护士或助产士等，扩大到生物医学实验室的实验员及具有卫生与社会服务职业资格的护士。缺乏有资格的疫苗接种操作员曾被认为是芬兰冠病疫苗接种进展相对缓慢的原因之一。

为应对变异冠病快速传播，芬兰政府21日还宣布进一步收紧入境管控。芬兰将从28日起恢复与所有申根国家之间的内部边境管制，入境旅客须出示入境前6个月内的疫苗全程接种证明或冠病感染康复证明，以及入境前48小时内的核酸检测阴性证明。部分特殊情况除外。

芬兰卫生与福利研究所21日表示，由于芬兰周增冠病确诊病例数居高不下，其医院护理尤其是重症监护的负担正在增加。该研究所统计显示，本月13日至19日，芬兰共报告约1万3400起新增冠病确诊病例，前一周该数字约为1万600起。截至20日，芬兰共报告奥密克戎变种毒株感染病例83起。