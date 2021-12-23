冠病确诊病例达新高 澳洲重新实施防疫措施

（早报讯）奥密克戎变种毒株疫情肆虐，澳大利亚周四（23日）新增病例达新高，当局重新实施防疫措施，包括强制在室内戴口罩、人数限制和QR码登入系统，以覆盖大部分人口。

澳洲周四新增超过8200起冠病确诊病例，为疫情以来新高，多数病例来自新南威尔士州和维多利亚州。该国住院和死亡人数仍然很低，但病例激增造成了医护人员因检测呈阳性而无法工作的风险。

新洲说，当局将强制民众在室内公共场所戴口罩，而一些场所也被告知需要限制人数，并重新要求人们在进入这些场所前使用QR码登入。维州也重新实施口罩令，当局说，需要减轻医疗系统的压力。

在一名法国背包客冠病检测结果呈阳性，被怀疑患有德尔塔变种后，西澳大利亚州下令关闭夜间场所和大型公共活动、禁止跳舞，并在珀斯市强制戴口罩。当局说，该男子曾到过许多俱乐部和其他公共室内场所。

总理莫里森此前誓言，将不会再实施封锁，并表示民众需要自行负责个人健康。

尽管病例激增，但澳洲住院人数仍然远远低于德尔塔疫情期间，在近4万4000起活跃病例中，约有800人住院。然而，其中只有37人是奥密克戎患者，其中一起病例在重症监护室，而且没有关于奥密克戎的死亡报告。澳洲累计病例27万3000起，累计死亡病例2173起。