今晚美市盘前继续偏高 重点谈咖啡王国星巴克（Starbucks）

今天重点：

美国股市盘前以狭小幅度略微偏高。投资者正在等待着经济分析局（BEA）今晚（周四）发表的11月份的个人收入和消费支出报告，并认为这个数据将是衡量通胀的一个指标，并会在一定程度决定明年初的货币政策。

标准与普尔500指数期货于今8点截稿时报4709.40点，起12.80点。以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起16211.30点，报31.20点。

美国经济咨商局（The Conference Board）发表的数字显示，12月份的消费者信心进一步加强。消费者对通胀在11月达到13年以来的高点似乎已经接受。虽然信心明显低过6月份，但鉴于通胀上升和冠病的持续蔓延，12月份的信心已显示出一定的回弹。

美国商务部对第三季度国内生产总值（GDP）作调整；从原本的2.1％年化增长率调高至2.3％。

因为圣诞节假期是星期六，美国市场将于本周五（24日）平安夜休市，并于12月27日重新开市至31日。明年的第一个交易日是1月3日。

盘前交易重点：

美国周三批准辉瑞（Pfizer）的抗冠病病毒口服药之后，辉瑞股票隔夜偏高，闭市报59.55美元，微起0.60美元。今天辉瑞也是盘前活跃股之一，截稿闭市报59.90美元，起0.35美元。

美国制药厂诺瓦瓦克斯（Novavax）隔夜在闭市后表示初步数据显示，其冠病疫苗助推器显示针对奥密克戎（Omicron）变体的免疫反应后，诺瓦瓦克斯股价在周三的盘后交易上涨4.75％，报192.00美元，收回了闭市时的4.07％跌幅。今天盘前交易该股继续上扬，截稿时报191.46美元，起8.16美元。

特斯拉（Tesla）首席执行官创始人马斯克在连续几个星期脱手持有的特斯拉股票后，于隔夜推文说他已经卖够特斯拉股了，意味着接下来的“可预见未来”他应该不会有任何大动作，促使该股昨日起70.34美元，报1008.87美元；今天盘前交易继续走强，截稿时报1,020.57美元，起11.70美元。

腾讯（Tencent）计划向部分股东分派京东(JD.com)普通股作为中期股息，从而大幅减少在京东持有的股份。这个消息让京东股票盘前跌5.86美元，截稿时报67.89美元。

盘前活跃股继续是常客特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、Carnival Corp、苹果（Apple）和辉瑞（Pfizer）。在截稿时，这些股票全部报高。

星巴克最近公开承诺，在未来三年内制定新的200亿美元的股东回报计划。这将包括股息和股票回购。（路透社）

星巴克（Starbucks）（纽约股票交易所，股票代码：SBUX）

星巴克股票在强劲的交易日跑赢大市。该股价在隔夜股市全面积极的大环境下上涨1.2％至111.74美元。这是该股连续第二天上涨。星巴克的52周高点为7月23日创下的126.32美元，最低点为95.92美元。截稿时盘前成交价报111.80美元，略起0.06美元。

该股周三表现好过部分竞争对手，例如：百事可乐公司（股票代码：PEP）起0.62％至169.97美元，麦当劳（股票代码：MCD）起0.21％至264.94美元，Yum! Brands Inc.（股票代码：YUM）起0.94％至134.63美元。不过星巴克股的360万股交易量仍然比该股50天平均交易量，即730万来得低许多。

整体而言，星巴克在7月之前的表现与大盘一致，但此后市场对该股的热情似乎有所减弱，导致该股在过去几个月一直在横盘调整或下跌，直至今日才开始有转机。

星巴克每股盈利在本财政年实现了6％的稳健增长，但幅度并不惊人。但是对于接下来的日子，市场分析家一般预测，星巴克每股盈利会在2023年和2024年以15％左右的速度增长。这个市场预测是否能够实现确实是个未知数。不过确定的是，在过去八个季度中，星巴克所有有八个季度每股收益超出市场预期数额。该股目前的本益比约33倍。

另外，星巴克最近公开承诺，在未来三年内制定新的200亿美元的股东回报计划。这将包括股息和股票回购。星巴克股息每年总额约20亿美元，三年估计总额60亿美元。从这个简单的数学题来看，剩下的140亿美元星巴克管理层相信会用在未来三年里专注于回购股票。

如果以140亿美元和目前该股市价来计算，星巴克将会回购约11％的股票。即使星巴克的全公司利润根本不会增长，仅此一项就会让星巴克股票以中等个位数取得每股收益增长。

在Tipranks的23名股票分析师当中，14名都给于该股“买入”的评级，9名选择“守”，给于的一年期限平均目标价则为124.23美元。从目前数据来看，星巴克应该会在未来几年回报应该相当稳定。如果星巴克再次跌至100美元区域，在该价格范围内建仓做长期投资应该是可以的。