拜登签署法案 禁止新疆强迫劳动产品进入美国

（早报讯）美国总统拜登周四（23日）签署《防止强迫维吾尔人劳动法》，使之正式生效成法。

路透社和美国之音综合报道，这部法案将禁止新疆产品进口美国，除非企业能提供明确且令人信服的证据，证明其产品非由强迫劳动制造。

《防止维吾尔人强迫劳动法》是美国政府为抵制北京对待中国新疆维吾尔少数民族的做法而采取的回应行动之一，华府称之为种族灭绝。

获得美国国会两党广泛关注和支持的编号H.R. 6256《防止强迫维吾尔人劳动法》最终版本上周先后获得众议院和参议院的一致通过。法案将禁止任何强迫劳动生产的产品进入美国市场，并给予企业举证责任，必须证明其从新疆进口美国的产品供应链中无强迫劳动，才能获准进口。

此举被视为是美国政府在北京冬季奥运会登场前再次针对中国新疆人权问题采取的另一强硬措施。这个月初，拜登政府宣布不派遣官方代表出席2022年2月的北京冬奥会，以外交抵制这项运动赛事来兑现美国“捍卫人权”的承诺。

美国国务卿布林肯在法案签署生效后发表声明说，解决强迫劳动问题是本届拜登政府的优先事项。布林肯强调，美国已经采取多项具体措施，包括签证限制、金融制裁、进出口管制，以及发布关于新疆人权状况的商业咨询等，“所有这些都要求盟友和合作伙伴共同采取行动，确保所有全球供应链不使用强迫劳动，包括来自新疆的强迫劳动”。

布林肯还呼吁北京当局立即停止针对新疆维吾尔穆斯林和其他少数民族群体所进行的种族灭绝和反人类犯罪行为。

《防止强迫维吾尔人劳动法》包含的一项核心概念为“可反驳的推定”（rebuttable presumption）制度。意即除非得到美国当局的无强迫劳动的认证，否则一律推定凡在新疆制造的产品均使用了强迫劳动，因此会按照《1930年关税法》（1930 Tariff Act）禁止进口这些产品。根据法案内容，有关禁令将在法案生效180天后开始实施。

法案将要求国土安全部拟定一项清单，列举出与中国政府合作压迫新疆维吾尔穆斯林少数民族的实体，并禁止所有透过强迫劳动生产的商品流入美国市场。