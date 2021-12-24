受奥密克戎影响 美联航和达美取消逾200个圣诞前夕航班

（早报讯）美国联合航空公司和达美航空公司因奥密克戎变种毒株蔓延，被迫取消了圣诞前夕超过200个航班。

路透社报道，总部位于芝加哥的美联航周五（24日）取消了120趟航班，总部位于亚特兰大的达美航空则取消了约90趟航班。

这两家公司均表示，正在努力联系所有受影响的乘客，以免乘客在机场滞留。

美联航说：“本周全美的奥密克戎确诊病例激增，我们的机组人员和运营部门人员首当其冲。因此，我们不得不取消一些航班，并预先通知准备赶往机场的乘客。”

达美航空则以天气因素和奥密克戎肆虐为由，表示他们已耗尽所有的资源和选项，包括调整航线和更换飞机和机组人员，但最后还是被迫取消周五约90趟航班。

达美航空总裁巴斯蒂安周二要求美国疾病控制与预防中心（CDC）缩减对突破性感染病例的隔离规定，理由是该规定对其机组团队运作造成影响。巴斯蒂安要求疾控中心把突破性感染的隔离天数从10天减为五天。

代表主要货运和客运航空公司的美国航空公司（Airlines for America）和廉价航空公司捷蓝航空（JetBlue）周四也写信给疾控中心，提出这一要求。

美国疾控中心周四发布了针对医护人员的最新隔离指南，将冠病检测结果呈阳性者但无症状的医护人员的隔离天数减为七天，但前提是他们在结束隔离前的检测结果必须呈阴。