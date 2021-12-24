路透：缅甸边境冲突导致更多缅甸民众逃到泰国

（早报讯）缅甸军方和叛军组织在边境地区的冲突近来升级，缅甸一个少数民族叛军组织周五（12月24日）称，缅甸军方在边境地区发动空袭，导致更多缅甸民众逃往泰国。

缅甸军方与历史最悠久的少数民族叛军武装组织克伦民族联盟（KNU）近日交战加剧，导致数以千计的缅甸边境村民越境逃入泰国西部边境地区避难。

路透社报道，克伦民族联盟称，缅甸军方周四（23日）晚，在缅甸与泰国边境地区至少发动了两次空袭和展开枪击。

一名路透社记者周四晚在泰国边境，距离空袭地点15公里外的小镇眉索（Mae Sot），听见数次爆炸声。

缅甸军政府发言人并未对此事置评。

克伦民族联盟外交部门负责人苏都尼表示，缅甸军方的空袭导致更多民众流离失所，并重申它们此前的呼吁，希望国际社会敦促联合国召开紧急会议，在克伦邦境内划定禁飞区域。

根据泰国当局，自爆发冲突以来，已有超过4200名缅甸人逃到泰国寻求庇护。

克伦民族联盟其实早在2012年就已与政府达成停火协议，但缅甸军方在2月1日发动政变推翻原民选政府，引发人民的强烈反抗，一直在争取独立的少数民族武装组织也群起反击，其中以克伦民族联盟最为高调，多次与政府军交火，同时还允许反政变人士在其控制的地盘上躲避军政府的追捕。