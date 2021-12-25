缅甸再传出军队先杀后烧事件 30多名妇女和儿童被杀

（早报讯）饱受暴力冲突的缅甸克耶邦再传出军方先杀后烧恐怖事件，受害者包括30多名妇女和儿童。

路透社报道，克伦尼人权组织周六在普卢索镇（Hpruso）的摩梭（Mo So）村附近发现数十具被缅甸军队先杀后烧的焚烧尸体。这些亡者包括长者、妇女和儿童。克伦尼人权组织在面簿上说：“我们强烈谴责这种侵犯人权的非人道和野蛮的杀戮行为。”

缅甸国家媒体说，缅甸军方称，军方在该村射杀了人数不详，来自反对派武装部队“携带武器的恐怖分子”。军方说，这些人在案发时乘坐七辆车，没有在军方进行安检是停下。

人权组织和当地媒体分享的一些照片显示，在被烧毁的卡车底盘上有烧焦的尸体。

克伦尼族国防军是缅甸2月1日军人政变后如雨后春笋般出现几个民间民兵组织中最大的一个。该国防军说，被杀死者不是他们的成员，而是在冲突中寻求避难的平民。

该组织的一名指挥官说：“我们看到所有尸体都有不同大小，包括儿童、妇女和老人。我们感到非常震惊。”

另一名出于安全考量不愿透露姓名的村民说，他在周五晚上就知道发生火灾，但由于案发现场传出枪声，他无法前往现场。“我今天早上去看了……看到了被烧毁的尸体，还有儿童和妇女的衣服散落一地。”

缅军自今年2月推翻翁山淑枝民选政府以来，缅甸一直处于混乱状态。不少民众并组建了被称为人民保卫部队的民兵，以对抗装备精良的军队。缅甸军方取缔了许多反对者，并将他们列为叛徒或恐怖分子。

军政府试图游说国际社会，阻止军政府巩固权力。