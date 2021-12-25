NASA韦伯太空望远镜成功升空 开启天文探索新时代

（早报讯）经历多次延误和恶劣天气，美国宇航局的詹姆斯·韦伯（James Webb）太空望远镜圣诞节早上成功从南美洲的东北海岸发射，开启了一个备受期待的天文探索新时代。

路透社报道，这个价值90亿美元（122亿新元）的强大红外望远镜被美国国家航空航天局（NASA）誉为未来十年首屈一指的空间科学观测站。该望远镜被装在阿丽亚娜5号火箭的货舱内，于美国东部时间上午7时30分（新加坡时间晚上8时30分1230）左右，从欧洲航天局位于法属圭亚那的发射基地升空。

韦伯望远镜是已建成性能最强大、也是造价最高的太空望远镜。它重7吨，主镜直径6.5米，由18片巨大六边形子镜构成；遮阳板面积相当于一个网球场。

由于体型巨大，韦伯望远镜将以折叠状态发射升空。研究人员将以遥控方式，待韦伯望远镜进入太空后逐步展开。

如果一切按计划进行，这个由300多个部件构成的望远镜将在进入太空26分钟后，从法国制造的火箭中被释放出来，在未来13天内随着航道逐渐展开。要使望远镜的每个部件完美就位，是此次任务最具挑战性的环节。

韦伯望远镜在太空中再航行两周后，将到达距离地球161万公里太阳轨道上的目的地--大约地球与月球四倍远距离。地球和望远镜将同步环绕太阳运行，使望远镜在特殊轨道上与地球一直保持对齐。

韦伯望远镜到达观测位置后，研究人员需再花费5个月对它开展各项检查，预计望远镜2022年6月底前可正式“上岗”。

韦伯望远镜的灵敏度比31岁“高龄”的哈勃望远镜高约100倍，预计将改变科学家对宇宙和我们在其中的位置的理解。韦伯主要在红外光谱中观察宇宙，使其能够透过气体和尘埃云窥视正在诞生的恒星。