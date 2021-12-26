奥密克戎肆虐 美国航空公司圣诞节取消近千趟航班

（早报讯）由于冠病感染病例激增，导致一些飞机师和机组人员必须隔离，美国的航空公司在圣诞节当天取消将近1000趟航班，打乱了数万名旅客圣诞周末出游的计划。

路透社报道，根据航班追踪网站FlightAware.com的统计，美国各大航空公司已连续两天单日取消数百趟航班，圣诞节当天共有957趟国内和国际航班取消，比圣诞节前夕的690趟多了267趟，另有2000趟航班延误。

圣诞假期通常是航空旅行的高峰期，但是高传染性的冠病变种毒株奥密克戎迅速蔓延，导致冠病病例激增，美国的航空公司不得不因为飞机师和机组人员必须隔离而取消航班。

在圣诞节取消了230趟航班的美国联合航空公司（United Airlines）发言人就说，美国全国本周的奥密克戎感染病例激增，对公司的机组人员和运营人员造成了直接的影响。不过，她补充，佳节期间，美联航一天平均有4000趟航班，被取消的航班只占总数的一小部分。

美国航空（American Airlines）和达美航空（Delta Air Lines）则分别在圣诞节取消了90趟和344趟航班。

达美航空发言人表示，公司预料星期天（12月26日）也将有超过300趟航班取消。公司上下正在夜以继日地工作，重新编排航线并更换飞机和机组人员，以尽快并安全地将乘客送到目的地。

FlightAware.com的数据显示，截至美东时间12月25日下午5时30分（新加坡时间26日早上6时30分），全球当天有超过2700趟航班取消，另有7029趟航班延误。