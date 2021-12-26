南非大主教图图去世 享年90岁

（早报讯）南非民权领袖、诺贝尔和平奖得主图图大主教（Desmond Tutu）于星期天（12月26日）去世，享年90岁。

图图（Desmond Tutu）是南非首位黑人大主教，早年致力废除南非种族隔离政策，被誉为南非的道德楷模及良心典范。

路透社报道，南非总统拉马福萨办公室发声明说：“图图是一位无与伦比的爱国者……图图大主教的去世，是我们国家告别一代伟人的悲痛篇章，他为我们留下了一个解放的南非。”

图图是南非种族和性别平权运动者，在反对种族隔离和白人少数统治的制度方面发挥了积极作用，因此获得1984年诺贝尔和平奖。他也在1996年到1998年间，带领“真相与和解委员会”，皆在揭露以往的不公与暴行。

以直言不为著称的图图，在南非种族隔离的政权垮台后，仍继续推动族群和解与司法正义。

英国首相约翰逊表示，他对图图的死讯深感悲伤，并在推文写道：“图图是反种族隔离和建立一个新南非的关键人物，他的精神领导力和充满活力的幽默将被人们铭记”。

图图在1997年被诊断出患有前列腺癌，近年来他因为癌症治疗相关的感染而多次住院治疗。

据悉，在南非政府和开普敦市的支持下，当地的圣公会教堂将策划图图的葬礼和追悼会，细节将在稍后公布。