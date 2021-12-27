韩国拟在明年4月申请加入CPTPP

（早报讯）韩国计划于2022年4月申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。

韩联社报道，韩国副总理兼企划财政部长洪楠基周一（27日）主持对外经济安全战略会议时作此表示。

洪楠基说，政府将为此加紧听取各界意见并进行讨论。有关部门工作组将讨论加入CPTPP给敏感领域带来的影响及补救措施，并与明年CPTPP主席国新加坡、副主席国墨西哥和新西兰等成员国进行非官方磋商。

周一的对外经济安全战略会议还讨论了有关韩美在供应链、数码经济、基建、脱碳等领域加强合作的方案。

洪楠基表示，政府将从尽量扩大国家利益的角度决定是否参与有关项目以及与美方的合作水平。他还说，在基建合作方面，韩美将于明年上半年举行民官圆桌会议，共同发掘气候、数码等领域的合作项目。

CPTPP的前身是有美国参与的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。美国在特朗普上台时提出“美国优先”政策后退出TPP，余下11国包括加拿大、澳大利亚、文莱、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南达成了精简版的CPTPP。

这份协定在2018年完成签署后，涵盖4.98亿人口，签署国的生产总值占全球经济的13%。

英国脱欧后于去年寻求加入CPTPP，中国大陆和台湾也在今年早前分别宣布寻求加入。