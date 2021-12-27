纳吉为WCEF开幕引争议 主办方：肯定他促进马中关系

（早报讯）马来西亚前首相纳吉受邀为2021年世界华人经济论坛（特别会议）主持开幕引发争议，主办方解释，邀请纳吉的考量并非他有无贪污，主要是为了肯定他是最促进马中关系及双边合作的前首相。

不只如此，纳吉已故父亲——马国第二任首相拉萨更是开启了马中双边交易伙伴关系。

星洲网报道，世界华人经济论坛（World Chinese Economic Forum，WCEF）主席及国际战略研究院（ISI）主席谢泉勇在新闻发布会上说，如果今天举办的是反贪污论坛，那就不适合邀请纳吉，因纳吉仍涉及贪污官司。

“至于网上说他已经有罪，对主办方来说，我们不是看他有没有贪污（来决定），这是另一个部分，我们这场论坛谈的是有关马来西亚经济和双边的，中国与华人经济。”

他表示，活动原定于12月16日举行，在三方机构，即国际战略研究院、中国国际商会和马来西亚一带一路总商会同意下，邀请纳吉发表主题演讲。

谢泉勇提到，拉萨是开启马中双边交易伙伴关系的人，且纳吉执政期间是最活跃于马中双边合作的首相，所以才决定邀请纳吉为世界华人经济论坛（特别会议）开幕。

他不担心邀请纳吉会模糊这场活动的焦点，并称今天很多出席者都是为纳吉而来。“我们今天开放给250人参与，但报名的已超过400人。主要都是因为纳吉，他们要听前首相对中国的理念，以及马中下一个密切关系是什么。”

另一方面，世界华人经济论坛（WCEF）、世界华人经济峰会（WCES）以及全球华人经济与技术峰会（GCETS）创始人李金友澄清，由国际战略研究院（ISI）主办的2021年世界华人经济论坛（WCEF）与他在2009年前发起的同名活动，是完全没有关系的。

李金友也是马中商务理事会创办人及前理事长，他发表文告说：“莫大的尴尬：以为是我邀请纳吉出席世界华人经济论坛；莫大的欣慰：我所创办的世界华人经济论坛具有影响力。”

他说，昨天，多位朋友询问他是否邀请前首相纳吉主持于12月27日举行的世界华人经济论坛时，让他本人真的感到非常惊谔和尴尬。“我想澄清并郑重声明，这个新的世界华人经济论坛，与我无关。诚然，最初的世界华人经济论坛是我在2009年创立的，而这个论坛在杨元庆的支持下，首次在金马宫举办，并举办了数年。”

他表示，世界华人经济论坛之后更名为“世界华人经济峰会”，而今年则更名为“全球华人经济和科技峰会”，并刚刚于12月16日在槟城沙洋香格里拉酒店圆满举行，由现任首相依斯迈沙比利致开幕词，以及由槟州元首阿末弗兹发表主题演讲。

他说，据了解，这项12月27日活动的主办单位一直都在使用WCEF这个名称，还冒用了他们2年前在中国举办活动时的一些照片，并将其称为第11届WCEF，这引起了混淆。

“这个12月27日活动的主办单位一开始就不应该把活动称为第11届WCEF，也不应该挪用我们过去的活动照片。不仅如此，此次在马来西亚，他们还邀请了前首相参与该论坛，一位已被定罪及正在等待上诉结果的罪犯。这当然引起各方媒体的关注，而我也被误会。”

他表示需要表明其立场，即必须尊重司法机构并维护马来西亚的法治，让纳吉参与这个“新”WCEF，让人感到很尴尬。

“我是一位非常注重马来西亚五大国家原则的公民。这起事件让本人一方面感到尴尬，另一方面又感到欣慰，这显示我当初所发起WCEF的名称具有强大影响力，其正能量让许多人都想参与，但我坚决反对抄袭。”