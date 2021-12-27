纳吉为WCEF开幕引争议 主办方：肯定他促进马中关系

文 /
邓开平

发布 / 2021年12月27日 4:43 PM

更新 / 2021年12月27日 5:13 PM

马来西亚前首相纳吉受邀为2021年世界华人经济论坛（特别会议）主持开幕，主办方在台上放映当年纳吉访华时与中国国家主席习近平握手的照片。（彭博社）
马来西亚前首相纳吉受邀为2021年世界华人经济论坛（特别会议）主持开幕，主办方在台上放映当年纳吉访华时与中国国家主席习近平握手的照片。（彭博社）

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（早报讯）马来西亚前首相纳吉受邀为2021年世界华人经济论坛（特别会议）主持开幕引发争议，主办方解释，邀请纳吉的考量并非他有无贪污，主要是为了肯定他是最促进马中关系及双边合作的前首相。

不只如此，纳吉已故父亲——马国第二任首相拉萨更是开启了马中双边交易伙伴关系。

星洲网报道，世界华人经济论坛（World Chinese Economic Forum，WCEF）主席及国际战略研究院（ISI）主席谢泉勇在新闻发布会上说，如果今天举办的是反贪污论坛，那就不适合邀请纳吉，因纳吉仍涉及贪污官司。

“至于网上说他已经有罪，对主办方来说，我们不是看他有没有贪污（来决定），这是另一个部分，我们这场论坛谈的是有关马来西亚经济和双边的，中国与华人经济。”

他表示，活动原定于12月16日举行，在三方机构，即国际战略研究院、中国国际商会和马来西亚一带一路总商会同意下，邀请纳吉发表主题演讲。

谢泉勇提到，拉萨是开启马中双边交易伙伴关系的人，且纳吉执政期间是最活跃于马中双边合作的首相，所以才决定邀请纳吉为世界华人经济论坛（特别会议）开幕。

他不担心邀请纳吉会模糊这场活动的焦点，并称今天很多出席者都是为纳吉而来。“我们今天开放给250人参与，但报名的已超过400人。主要都是因为纳吉，他们要听前首相对中国的理念，以及马中下一个密切关系是什么。”

另一方面，世界华人经济论坛（WCEF）、世界华人经济峰会（WCES）以及全球华人经济与技术峰会（GCETS）创始人李金友澄清，由国际战略研究院（ISI）主办的2021年世界华人经济论坛（WCEF）与他在2009年前发起的同名活动，是完全没有关系的。

李金友也是马中商务理事会创办人及前理事长，他发表文告说：“莫大的尴尬：以为是我邀请纳吉出席世界华人经济论坛；莫大的欣慰：我所创办的世界华人经济论坛具有影响力。”

他说，昨天，多位朋友询问他是否邀请前首相纳吉主持于12月27日举行的世界华人经济论坛时，让他本人真的感到非常惊谔和尴尬。“我想澄清并郑重声明，这个新的世界华人经济论坛，与我无关。诚然，最初的世界华人经济论坛是我在2009年创立的，而这个论坛在杨元庆的支持下，首次在金马宫举办，并举办了数年。”

他表示，世界华人经济论坛之后更名为“世界华人经济峰会”，而今年则更名为“全球华人经济和科技峰会”，并刚刚于12月16日在槟城沙洋香格里拉酒店圆满举行，由现任首相依斯迈沙比利致开幕词，以及由槟州元首阿末弗兹发表主题演讲。

他说，据了解，这项12月27日活动的主办单位一直都在使用WCEF这个名称，还冒用了他们2年前在中国举办活动时的一些照片，并将其称为第11届WCEF，这引起了混淆。

“这个12月27日活动的主办单位一开始就不应该把活动称为第11届WCEF，也不应该挪用我们过去的活动照片。不仅如此，此次在马来西亚，他们还邀请了前首相参与该论坛，一位已被定罪及正在等待上诉结果的罪犯。这当然引起各方媒体的关注，而我也被误会。”

他表示需要表明其立场，即必须尊重司法机构并维护马来西亚的法治，让纳吉参与这个“新”WCEF，让人感到很尴尬。

“我是一位非常注重马来西亚五大国家原则的公民。这起事件让本人一方面感到尴尬，另一方面又感到欣慰，这显示我当初所发起WCEF的名称具有强大影响力，其正能量让许多人都想参与，但我坚决反对抄袭。”

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