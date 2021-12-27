纳吉暗批马哈迪是否用筷吃饭不重要 “华族认定是马来西亚人”

（早报讯）马来西亚前首相纳吉认为，马国华人无论以何种方式进食，最重要的是心中认定自己是马来西亚人。

他说：“不管马来西亚华人吃饭是用筷子、叉子和汤匙，或用手，重要的是他们的心和思想，他们是真正的马来西亚人。”

同时，他也肯定马国华社对冠病疫情后复苏所做出的贡献。

星洲网报道，他今日（12月27日）出席2021年世界华人经济论坛（特别会议），发表题为“为人类建设一个共享未来的社区”开幕主题演讲提到，马国华社展现了他们在面对不利挑战时，成功创业的技巧、坚韧、能力和勇气。“在这方面，疫情后的复苏都依靠他们的内在力量，为这一进程贡献力量。”

马哈迪早前为新书推介时提到，华族无法很好融入马国社会，并以华族用筷子吃饭、说华语为例。这番言论随机引起华社的不满，网上顿时也出现很多用筷子吃饭的照片。

纳吉也批评马哈迪此前曾以柔佛州森林城市计划攻击国阵政府，却在担任第七任首相期间改变立场。

他以无礼、种族主义和可恶的谎言来形容马哈迪此前对国阵的批评言论。

他说，森林城市项目被制造成政治宣传对他展开攻击，在2018年期间，马哈迪称国阵政府向中国放弃了国家主权，指国阵向中国人提供70万给公民身份，以迁往森林城市。“而这显然是无礼、种族主义和可恶的谎言。”

“他（马哈迪）甚至承诺，如果他们在全国大选中获胜，将取消该项目；然而，在2018年大选后不久，他们在这个和其他类似的主张下获胜后，他开始改变立场。”

纳吉提到，希盟政府突然之间说森林城市项目为政府做出巨大的贡献，创造了就业机会，促进了技术转让和革新，并有利于马国的经济增长和创造就业机会。

“以至于马哈迪甚至出席了森林城市公司颁发感谢状的仪式，想象一下，从出卖主权到领取证书都在一年内发生。”

另外，纳吉表示，希盟在2018年上台后，马中关系进入令人担忧的时期，东海岸铁路计划（ECRL）和中国出资的两项石油和天然气管项目暂停，动摇了中国投资者的信心。

他举例，相比2017年的404亿令吉外国直接投资额，2018年只有307亿令吉。“虽然ECRL计划在新的条款和条件下恢复，而希盟政府与第14届大选前变调了，最后承认中国投资和技术能力是推动马来西亚经济发展的机会。

“与此同时，国盟领导的政府继续淡化外交议程，将精力集中在应对公共卫生危机上。”

纳吉认为，马国必须为重回实力地位铺平道路，必须制定一项影响深远的经济计划，且为了马国经济韧性不能害怕做出艰难的决定。“我们无法阻止病毒的变异，而大流行告诉我们，全球经济灾难性的损失是无可避免的，而我们现在知道了疫苗是安全和有效的。”

他说，大规模接种疫苗是缩短痛苦和限制世界经济损失的唯一途径。“因此，世界如今需团结起来，建立一个全球疫苗基础设施。我们必须发展多元化的结构，以缩短疫苗从实验室到接种到尽可能多人的手臂的时间。”