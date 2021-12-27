今晚美市淡静中偏高 重点谈折扣零售巨头Target

今天重点：

由于投资者在上周末假期之前买入股票，上周大盘平均指数反弹2％。但是交易量相对淡静许多，因为许多专业投资者今年已经提前休假没有进行交易。标准与普尔500指数期货于今天8点截稿时报4733.60点，起7.8点。以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起37.30点，报16345.50点。

在经济活动方面，领先经济指标、耐用品订单和美国第三季度国内生产总值（GDP）实际值均超出一般预测。

在通胀方面，上周四宣布的11月份核心个人消费支出（PCE）物价指数上涨4.7％，数字高于预期。联邦储备局基金期货（Fed Funds Futures）目前的价位已经把联储局于明年5月加息的可能性定为71％。

在经济活动方面，美国经济咨商局（The Conference Board）将于本周三公布消费者信心指数，以及一系列的房地产数据。

2021年的最后五个交易日，属于市场所谓的“圣诞老人涨势”（Santa Rally）时间区。市场预测股市可能偏高，但是成交量应该会保持在低位。标准与普尔500指数今年迄今已上涨约28％。（注：全年美市总结与展望，请参阅“美市今年‘巨无霸’估值显疯狂明年应更加切合实际靠实力”）

盘前交易重点：

根据航班追踪网站FlightAware.com的统计，美国各大航空公司已连续三天单日取消数百趟航班，星期天当天就有1200趟国内和国际航班取消，5000趟延误。据FlightAware说，在全球在平安夜、圣诞节和圣诞节后的第二天总共取消了6000多趟航班，包括约1700趟进出美国的航班。

由于上述航班取消及延误事件，盘前美国联合航空公司（United Airlines）、美国航空（American Airlines）和达美航空（Delta Airlines）股价纷纷暴跌，跌幅分别是2.76％、1.92％和1.91％。

美国制药厂辉瑞（Pfizer）和诺瓦瓦克斯（Novavax）盘前一起一跌；辉瑞截稿时报59.13美元，起0.42美元。诺瓦瓦克斯则跌2.47美元，报174.78美元。

莫德纳（Moderna）日前则在股东的施压下，向股东们解释疫苗成本高的原因，并表示即使有政府津贴，公司疫苗最终售价还是无法进一步降低。该股盘前截稿时报244.61美元，跌5.38美元。

美国电动卡车制造商尼古拉公司（Nikola Corp）刚发推文说，公司已经交出第一辆电动卡车给预定的客户。而且该公司也在推文说，在接下来的日子里商尼古拉将完成更多的电动卡车交易。这个消息刺激该股在截稿时盘前起0.41美元，报11.50美元。

今天没有什么受瞩目的业绩报告宣布。

盘前活跃股继续是常客Carnival Corp、特斯拉（Tesla）、美国航空和苹果（Apple）。在截稿时，这些盘前活跃股起落参半。

在业务稳健增长之际，Target目前也积极聘请员工。（法新社）

Target（纽约股票交易所，股票代码：TGT）

（早报讯）折扣零售巨头Target是美国最大的零售商之一，但它绝对不是一个笨重、呆滞的巨人。Target过去五年的营业额每年平均取得9％的增长。每股盈利更是在这个期间取得每年25％的增长率。

在过去几年里，Target已经从一家纯粹实体零售商发展成为一家全渠道实体店，让消费者可以用不同购物方式，例如在线、实体店或电话随心购物。该集团积极投资于科技、改进网站和手机应用程序，并实现供应链现代化，以跟上不断变化的零售环境，更好地与纯电子商务购物网络竞争。

Target今年第三季的每股盈利为3.03美元，比市场分析师一致估计的2.87美元来得高，同比增长8.7％。Target本季度的总收入为256.52亿美元，同比增长13.3％，也比市场分析师一致估计的249.06亿美元高出许多。

Target今年全年的盈利增长率预料会达40％。Zacks Investment Research对Target本年度盈利估计也在过去的60天内提高了2.6％，可见市场对该团普遍看好。迄今为止，Target的股价已上涨24.42％，于上周四闭市报221.01美元。

另外，因为过去Target一直都在减少集团的股票数量，因此Target也成功地从稳定的营业额增长中，进一步扩大了每股的盈利增长。因此，如果该公司达到或超越其第四季度的营业额增长预测的话，也就是以中至高个位数增长率，股东们明年的每股盈利将会创下新高。

对投资者来说，除了Target的营业额和净利增长潜力以外，更重要的是，该集团过去50年风雨不改地增加股息，让投资者在很大程度上肯定投资的股息回报率。这个“稳定性”在目前波动大的股市是罕见的。以每股市价249.06美元来计算，Target的年股息为3.6美元（目前按季度分期支付），年股息回报率为1.45％。

在Tipranks的15名股票分析师当中，11名都给予该股“买入”的评级，四名选择“守”，给予的一年期限平均目标价则为282.93美元。