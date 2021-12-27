南非图图大主教逝世 民众进行哀悼

（早报讯）南非反种族隔离图图大主教（Desmond Tutu）辞世，享寿90岁。民众在开普敦的圣乔治大教堂前停下，向这位反种族隔离指标人物致敬，颂赞“他是我们的英雄，他为我们而战”。

法新社报道，其中一名哀悼者高莱尔斯（Brent Goliath）说，他曾担任辅祭童，见过图图多次。在圣乔治大教堂外泪流满面的高莱尔斯说：“他（图图）的重要性超越了圣公会界限。”

“今天早上，当我听说他辞世时，我非常激动。我感谢上帝，他一直在我们身边。”高莱尔斯在图图的照片下放了一束粉红色的花。

一名神父魏德尔说，尽管图图逝世，但“这让（他的）家人感到些许宽慰，因为图图在过去几周一直处于苦痛之中。”

67岁的退休护理师莫克瓦迪在圣乔治大教堂前驻足，向图图致敬。她说，图图是诺贝尔和平奖得主，“他是我们的英雄，他为我们而战”。

莫克瓦迪牵着孙女的手前来为图图进行告别。她说：“因为他（图图），我们获得解放。若不是因为他，我们可能会失去整个国家。”

58岁的当地政府人员拉玛克戈巴谈及南非举国所感受到的失落。“我们视他为全国上下的指导者，尤其是我们的政治人物。”

许多经过圣乔治大教堂的民众缅怀图图，不仅是因他在反种族隔离斗争中扮演的角色，更是因他如何继续使民主政府承担责任，经常直言执政的非洲民族议会存在贪腐问题。

图图是南非种族和性别平权运动者，在反对种族隔离和白人少数统治的制度方面发挥了积极作用，因此获得1984年诺贝尔和平奖。

他1931年10月7日生于约翰内斯堡西部小镇克莱克斯多普（Klerksdorp），小时候的愿望是和父亲一样成为教师，但当他发现黑人儿童遭遇不公平的教育机会后，促使他投身教会成为神职人员。

1986年他出任开普敦大主教，是首位出任这个职位的黑人；他善用职务呼吁国际社会关注南非黑人的处境，经济制裁推行种族隔离政策的白人政权。