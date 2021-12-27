上街抗议政变 缅甸“地表最帅和尚”判监3年

（早报讯）曾多次参与缅甸反军事政变示威而被捕的缅甸演艺界25岁男模白因（Paing Takhon）周一（27日）被判三年监禁。

法新社报道，白因的法律顾问钦茂明周一说，他在仰光的一个法庭上被“监禁三年，从事苦役”。他说：“家人对他的判决深感悲痛”，并补充他们正在考虑是否上诉。

为扼杀民运，缅甸军方镇压反政变示威者的手段日益残酷，同时加紧对付异议分子，通过官媒通缉数十名媒体名人、演员、音乐人和文人，指他们鼓动示威，威胁国家稳定。

白因在今年4月在位于仰光的家中遭逮捕。自政变以来，白因常公开支持抗议，并发文呼吁国际社会援助缅甸，他还经常在社交媒体贴出自己上街抗议的照片。

被誉为“地表最帅和尚”的白因现年25岁，身高188公分的他外型高挑、帅气，2014年以模特儿身份出道后跨足戏剧，是人气男模及演员，在缅甸及泰国拥有数百万粉丝，个人Instagram帐号吸引超过百万粉丝追踪。

2018年他获美国网络媒体BuzzFeed评选为南亚最帅男子前23名，2019年他被《缅甸时报》评为十大最佳演员。今年初，他宣布出家修行10天，并且公开剃发照片，即便顶着光头，仍掩盖不住帅气外表散发的魅力，获封“地表最帅和尚”美誉。