印度禁止慈善传教士从外国取得捐款

（早报讯）印度联邦内政部宣布，政府禁止由特蕾莎修女发起的天主教宗教组织和慈善组织“慈善传教士”（Missionaries of Charity）获得从外国的捐款，并指它们不符合当地法律规定的资格条件。

彭博社报道，慈善传教士是由诺贝尔和平奖得主特蕾莎修女于1950年成立。该组织的总部设在印度东部城市加尔各答，帮助印度一些最贫穷和最贫困的人。

这个慈善团体周一（27日）在一份声明中说，它们在印度《外国捐款管理法》下申请更新继续获得外国资金的许可，但“因为不符合资格条件，申请在2021年12月25日被拒绝。”

内政部表明，没有收到慈善传教士的对于申请被拒绝的上诉请求。该基督教慈善机构没有立即发表评论。内政部的声明也没有详细说明该组织触犯了哪些规则。

这不是印度第一次拒绝慈善组织或权利团体从海外捐助者获得活动资金的许可。自2014年上台以来，印度总理莫迪的政府已经打压了数百个非政府组织。

去年，大赦国际关闭了在印度的业务，并指责政府对它们"不断骚扰"，包括冻结其银行账户。

路透社报道，印度教民团过去周末对基督教圣诞节庆祝活动表示抗议。隶属于莫迪党的强硬派印度教组织多次指责一些团体利用慈善的幌子，通过向贫穷的印度教徒和部落社区提供金钱、免费教育和住所来传教。

印度将于明年初在五个邦举行议会选举，包括人口最多的北方邦。该邦被认为是2024年大选前的一个政治风向标。