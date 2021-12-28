山体滑坡存在安全隐患 吉隆坡四栋公寓居民撤离

（早报讯）由于大雨造成山体滑坡，马来西亚吉隆坡四栋公寓存在安全隐患，居民被要求撤离。

《南洋商报》报道，马国巴生谷上周遭遇暴雨和洪水侵袭后，数个住宅区相继发生土崩事故。位于大使花园（Taman Duta）的Seri Duta 1的四栋公寓被吉隆坡市政厅评定为不适合居住。

为了防止土蚀问题恶化，相关公寓的联合管理机构已疏散受影响单位的居民。

根据吉隆坡市政厅文告，Seri Duta 1公寓共有14座，每座有三至六层高；目前有四栋大楼受影响，涉及34个单位。

当地发展商委任顾问分析该公寓建筑和斜坡的安全性，同时与公共工程局和大马公共工程研究院委任的顾问进行了实地考察，得出的结论是该公寓结构存在问题，且斜坡也有发生更严重土崩的风险。

他们提到土层有移动迹象，会对建筑物结构构成影响，迹象包括柱子与墙体分离、土壤表面和地面出现裂痕。

文告指吉隆坡市政局已派员封锁Seri Duta 1公寓，并提醒受影响单位居民迁离。当地发展商将尽快修复建筑和斜坡，大马公共工程研究院也会密切观察土层和建筑物的移动状况。

另外，雪州鹅麦国际回教大学的男生宿舍周一（12月27日）也因豪雨出现土崩地陷，128名大学生紧急疏散。