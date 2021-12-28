为华人经济论坛开幕事件延烧 纳吉反呛李金友与马哈迪同伙

（早报讯）马来西亚绿野集团创始人李金友不满前首相纳吉受邀为世界华人经济论坛主持开幕后，纳吉今天（12月28日）出示公司委员会（SSM）的公司注册文件，证明李金友与前首相马哈迪一起合作做生意。

星洲网报道，纳吉在其面簿专页中没有指名道姓，只是说“一名大亨”对他不满，以及“大亨”和“爷爷”合作做生意，开设金马宫酒店和私人飞机公司。“大亨”的孩子则与“爷爷”的孙子一起发行509大选纪录片“M For Malaysia”。

然而，他在分享SSM的公司注册文件时圈起了李金友和马哈迪的名字。

昨日，世界华人经济论坛（WCEF）、世界华人经济峰会（WCES）以及全球华人经济与技术峰会（GCETS）创始人李金友澄清，由国际战略研究院（ISI）主办的2021年世界华人经济论坛（WCEF）与他在2009年前发起的同名活动，是完全没有关系的。

李金友发表文告说，多位朋友询问他是否邀请前首相纳吉主持于12月27日举行的世界华人经济论坛时，让他本人真的感到非常惊谔和尴尬。

他也以“罪犯”来形容纳吉，并写道：“他们还邀请了前首相参与该论坛，一位已被定罪及正在等待上诉结果的罪犯；这当然引起各方媒体的关注，而我也被误会。”