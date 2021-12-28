凯利：马国或已出现306奥密克戎变种毒株病例

（早报讯）马来西亚卫生部长凯利指出，马来西亚医药研究院（IMR）在12月21日至25日，收集了366起冠病确诊病例的基因型检测（Genotypic Assay）样本，其中306起可能是奥密克戎（Omicron）病例。

星洲网报道，凯利今天（12月28日）在卫生部召开新闻发布会说，目前还需等候全基因组测序（WGS）的检测结果才能确定。

他说，为了防范奥密克戎传播，除了强制戴电子监控手环，从沙特阿拉伯朝圣回国的人士在接受隔离期间，必须每天检测。

他表示，沙特阿拉伯的疫情病例呈上升趋势，而政府已加强防范措施，即一，强制所有从高风险国家抵境者须戴上电子监控手环；二，指示负责小朝圣旅游公司，须确保前往小朝圣者必须完成了疫苗加强针的接种，才获准启程；三，完成小朝圣后返国者，在接受居家隔离期间必须每一天进行自我检测。

凯利指出，马国目前还没来到须强制由沙特返马的民众，须到隔离中心强制接受隔离的水平，目前正在密切监督情况。

他指出，一旦沙特疫情病例上升至令人担忧的地步，政府将加强防范措施，包括指示从沙特返马的民众，到指定的隔离中心进行强制隔离。

他重申，如果任何人违反了居家隔离令（HSO），政府可对他们开出罚单。“昨天我巡察了吉隆坡国际机场，目前这里引发问题是，相关入境处仍未有足够的柜台以执行戴该电子手环。”

他说，该部已指示相关特许经营公司增设这样的柜台，而本星期四预计会有足够柜台和人手，为从沙特返马入境者，佩戴电子手环。