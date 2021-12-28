今晚美市继续“圣诞老人涨势” 重点谈受挫的滴滴出行（DIDI）

今天重点：

（早报讯）●标准与普尔500指数隔夜收市再次创下历史新高，上涨1.38％，闭市报4791.19点。道琼斯指数则上涨350点，闭市报36302.38点；纳斯达克100指数也起1.39％，以15871.26点收市。其中标准与普尔500指数更是在早盘交易中创下盘中新高点后，以今年第69次创新高的纪录收盘。

●在股市进入今年最后一周的当儿，该指数连续第二个交易日飙升至新高。美国三大股市指数隔夜均上涨，这个现象显示“圣诞老人涨势”（Santa Rally）正在进行中，为接下来几天的走势垫下良好基础。

●截至今晚8点截稿时，标准与普尔500指数期货继续上升9.4％，报4800.60点；纳斯达克100指数期货也上涨63.7％，报16631.20点。

●在经济活动方面，美国经济咨商局（The Conference Board）将于明日（周三）公布消费者信心指数，以及一系列的房地产数据。

盘前交易重点：

●达美航空（Delta Airlines）隔夜表示，上海机场出新的疫情清洁要求规定，造成该航空公司最近从西雅图起飞的航班在半空中折返。此举引发了中国驻旧金山领事馆的抗议。达美航空通过电子邮件声明，上海浦东国际机场的新清洁规定“需要大大延长地面时间，而这对达美航空营运上是行不通的。”达美航空股票隔夜走势偏低，闭市报39.00美元，跌0.30美元或0.76％。截稿时盘前微升0.05美元，报39.05美元。

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）隔夜又有新动作。通过她的方舟基金，她再次卖出特斯拉（Tesla）股票，数额估计达5万6295股，总值6160万美元。特斯拉股票隔夜上升26.94美元或2.52％，闭市报1093.94美元。今晚截稿时，特斯拉盘前成交价为1,107.13美元，起13.19美元。在这项交易之前，凯西伍德的方舟基金总共拥有190万股特斯拉股票，总值约20亿美元。

●英国《金融时报》周一援引知情人士的话说，中国网约车巨头滴滴出行(Didi Global)已禁止现任和前任员工无限期出售该公司的股票。这个消息严重打击滴滴股票，造成该股隔夜下挫。下文将进一步谈滴滴出行。

●摩根士丹利（Morgan Stanley）日前宣布调低对Foot Locker股票的目标价，从原本的66美元降低到47美元；调低对Revolve Group股票的目标价，从72美元降低到57美元；调低对维多利亚的秘密（Victoria's Secret）股票的目标价，从69美元降低至54美元。

●盘前活跃股继续是常客英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）、诺瓦瓦克斯（Novavax）和。在截稿时，除了诺瓦瓦克斯以外，其他股价偏高。

滴滴出行在今年6月份曾经一度攀升到18美元的高水平。（路透社）

滴滴出行(Didi Global)

（纽约股票交易所，股票代码：DIDI）

自6月份在美国市场展开44亿美元的公开售股计划以来，曾经攀升到18美元的滴滴出行股票因大环境对中概股不利，市值一路缩水了60％，即约380亿美元的股票市值人间蒸发。昨日隔夜更是因为集团禁止员工和前员工出售原先持有的股票，让该股再次下跌0.30美元或5.36％，闭市报5.30美元。

滴滴出行在在美国上市没几天后，中国当局就对滴滴出行的数据安全展开了调查。夹在中国和美国两大国交恶中间的情况下，滴滴出行里外不是人。最终该集团于2021年12月宣布决定将从美国退市并寻求在香港上市。这个退市的消息一出，过去三周里该股价格受挫超过30％。

而昨天（12月27日）滴滴出行首次公开售股后的180天的锁定期原本应该结束的，但是该集团却又延长这个锁定期，禁止现任和前任员工无限期出售该公司的股票，直至该股改在香港股市挂牌才能够套现。这个突如其来的消息，把这些“局内”投资者绑死了。

软银集团公司是滴滴出行大股东之一，它不被延长的股票禁止售卖锁定期影响。（路透社）

虽然如此，滴滴出行的大投资者，如软银集团公司（SoftBank Group）的愿景基金（Vision Fund），它们仍将能够在12月27日后开始出售其股票。优步科技（Uber Technologies）也是滴滴的主要股东之一，它也已经表示会逐步出售其股份。

滴滴的其他投资者还包括：腾讯控股有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、苹果公司和数十家风险投资公司。这些公司暂时还没有发表任何声明。

在业务方面，滴滴出行从挂牌到目前为止，仍然受到中国监管局的限制，一直无法注册新用户。此外，中国网络空间监管机构下令应用平台删除滴滴出行其他25款应用程序，包括那些注册新司机的应用程序。自从中国从网上商店撤下其应用程序后，滴滴出行在中国的乘车次数就开始下降。

虽然说不在美国上市，就转去香港挂牌，但是间中的转换过程并不简单。滴滴出行必须满足香港股票交易所的各项要求，例如：对过往业务的要求等。此外，美国市场庞大，单是标准与普尔500指数股的市值就约为40万亿美元。沪港两地上市股票的总市值加起来也只有10万亿美元，仅是四分之一。到时在香港挂牌之后，其股价是否能有同样的扩张空间也是一个问题。

虽然滴滴出行今晚盘前交易价有回弹的迹象，截稿时盘前成交价报5.35美元，回升0.05美元或0.94％，但是由于未来模糊，雾里看花的风险也是非一般胆识投资者可承担的，目前似乎以观望为上策。