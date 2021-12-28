全球冠病疫情加剧 多个城市取消或缩小跨年庆祝活动

（早报讯）随着奥密克戎病毒肆虐，全球各地不少大城市连续第二年，决定取消或缩小元旦前夕庆祝活动的规模。

彭博社报道，全球的冠病疫情加剧，周一（12月27日）新增超过144万起确诊病例，是疫情暴发以来的单日增幅新高。

其中冠病疫情严峻的美国，过去两周以来的单日新增确诊增加了一倍。约翰霍普金斯大学周二（12月28日）的数据显示，美国单日新增超过41万起确诊病例，同日新增死例1172起。

美国首席传染病专家福奇则担心佳节期间人们群聚会导致疫情大暴发，敦促民众避免在元旦前夕举行大型聚会。他接受美国有线电视新闻网（CNN）采访说：“当你在谈论元旦前夕的聚会，那是30至50人的聚会，你不晓得是否所有人都已完成疫苗接种。我强烈建议今年就不要办什么聚会了……来年还是可以这么做，但不是今年。”

据《纽约时报》报道，全球多个大城市已经宣布缩小甚至取消元旦前夕的庆祝活动。例如，在纽约市，虽然时代广场的跨年庆祝未取消，但将限制人数最多允许1万5000人出席。

伦敦市长萨迪克汗上周宣布，将不会在今年元旦前夕，于特拉法加广场举行庆祝活动。

法国巴黎则取消原定在巴黎香榭丽舍大道的元旦前夕烟花与跨年活动。几个意大利城市，包括罗马和威尼斯在内都取消了庆祝活动。