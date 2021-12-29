美国早期研究显示奥密克戎的潜伏期可能更短

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）周二（28日）发布的一项研究表明，奥密克戎变种毒株的潜伏期可能比此前的变种毒株来得更短。

《纽约时报》报道，早在美国加利福尼亚州于12月1日报告第一起奥密克戎确诊病例之前，内布拉斯加州的卫生官员已在调查一户家庭的六名成员可能感染了冠病病毒，其中一名没有接种冠病疫苗的48岁男性曾到尼日利亚出席一个会议。

内布拉斯加州公共卫生实验室于12月2日确定，这六名年龄介于11岁到48岁者感染了奥密克戎变种毒株。

美国疾控中心周二发布了针对这六起病例进行的一项研究报告，该报告指奥密克戎的潜伏期可能仅约72小时。

报告作者观察到，奥密克戎可能只须三天就会出现症状、具有传染性、得出阳性检测结果，德尔塔变种毒株和原始冠病病毒需要四到六天时间。

研究报告指感染了奥密克戎的六名家庭成员中，只有一人完成疫苗接种。而且，其中五人包括到过尼日利亚的48岁男性曾在2020年确诊冠病。这六人并未通报任何潜在健康问题。

报告也指出，感染奥密克戎后，六人只出现轻微的症状。六人均表示，他们的症状轻微或与第一次感染相似。

报告作者在报告中说：“目前尚不清楚轻度临床综合征或不同的症状描述是现有免疫的结果，还是与奥密克戎感染相关的临床特征改变的结果。”

他们表示，五名再次感染冠病者包括一名已完成疫苗接种者感染奥密克戎变种毒株，或许能以免疫力下降、奥密克戎能局部逃逸免疫或两者皆有之来进行解释。