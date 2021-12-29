苹果大手笔发“不寻常”股票红利 试图留住工程师的心

（早报讯）在Meta Platforms（旧称：面簿）等科技公司大动作扩张进军元宇宙（Metaverse）之际，苹果（Apple）为了留住人才，今年特别大手笔发了“不寻常”的可观股票红利给属下的工程师，希望能避免自家工程师向科技竞争对手投奔。

根据彭博社消息，知情人士透露，上周苹果内部宣布派发非周期奖金（out-of-cycle bonuses）给硅设计（silicon design）、硬件、部分软件和运营部门的工程师。这些奖金是限制性股票，股票的锁定期为四年，吸引这些工程师继续留在苹果效劳。

该报告称，这次的奖励金从大约5万美元到高达18万美元不等。这让许多收到奖金的人感到惊讶万分。大部分的工程师收到了大约8万美元、10万美元或12万美元的苹果股票。该集团将这种津贴作为对高绩效员工的奖励。

据知，苹果正在与硅谷及其他地区的软件公司展开人才大战，而Meta Platforms也逐渐形成了一种特殊的人才挖空威胁。在过去的几个月里，Meta Platforms已经从苹果集团挖走了大约整百名工程师。同样的，苹果在这段期间也挖走了Meta Platforms的关键员工。

这些奖励金不属于苹果“正常”薪酬的一部分。苹果“正常”薪酬主要包括：基本工资、股票单位和现金奖金。知情人士说，苹果有时会向员工发放额外的现金奖金。这次最新的股票赠款规模非同寻常，而且时机出人意料。大约10％到20％的相关部门的工程师都获得了这份奖励。