菲律宾解除露天开采禁令 环保组织批目光短浅

（早报讯）菲律宾解除实施了四年的露天开采禁令，允许采矿业者开采新的露天矿。这是菲律宾政府试图重振经济的一项举措，却被环保组织直批“目光短浅”。

菲律宾在2017年颁布这项禁令，时任环境部长指控采矿业者对生态环境造成了广泛破坏。

早在2012年，阿基诺三世担任总统时已发布行政令，中止在保护区、基本农田、旅游开发区以及其他重点地区如生态岛屿等申请采矿合约。

但在今年4月，曾扬言要彻底关闭该行业的现任总统杜特尔特废除了阿基诺三世制定的这项合约。

矿产与地球科学局局长蒙卡诺（Wilfredo Moncano）周三（29日）向法新社表示，环境部长西马图（Roy Cimatu）已签署命令，解除在菲律宾进行露天开采的禁令。

蒙卡诺说：“采矿业者将可以为我们的经济复苏做出贡献。”他说：“矿产资源走向市场经济……就能协助我们偿还债务，应对冠病大流行。”

据他介绍，目前约有九个潜在的露天开采项目可从中受惠，一旦启动商业运营，这些项目每年将可为政府创造高达800亿比索（约21亿新元）的税收和特许经营收入。

菲律宾矿业商会对政府解除露天开采禁令表示欢迎，反采矿团体则表示，这一决定是“政府短视和错误的发展重点”。

“终结开采联盟”发表声明说：“杜特尔特政权又在其漏洞百出的经济议程中加多一项，把破坏性的采矿业归类为让我们从冠病大流行中复苏的‘关键产业’。”

菲律宾是世界上最大的镍矿生产国之一，同时还盛产铜和金。菲律宾政府估计其95%的矿产资源仍未开发。