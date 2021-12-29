美750多万儿童染冠病 单周增幅连续20周超10万

（早报讯）近期美国冠病疫情严重反弹，儿童冠病确诊病例、住院病例持续激增。美国儿科学会和儿童医院协会27日发布的新报告显示，自疫情暴发以来，美国已有超过750万名儿童确诊感染冠病病毒，平均每10名儿童中有1人感染冠病。

这份报告统计了美国各地公布的儿童冠病感染病例。数据显示，截至12月23日，美国累计报告7,565,416例儿童确诊病例，占本国冠病病例总数的17.4%，平均每10万名儿童中有10,052人感染。

报告说，美国儿童冠病感染病例数“极高”且仍在持续增加。在截至12月23日的一周时间内，美国新增儿童冠病确诊病例近19.9万例，占全美单周新增确诊病例总数的20.8%。这一增幅与12月初的单周新增儿童确诊病例数相比增长了约50%。

报告显示，美国单周新增儿童冠病确诊病例数已连续20周超过10万例。自今年9月第一周以来，美国累计增加超过250万例儿童冠病确诊病例。

报告还显示，美国儿童冠病住院病例占所在州冠病住院病例总数的1.8%至4.1%不等，儿童冠病死亡病例占所在州冠病死亡病例总数的0.27%以下。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0岁至19岁。

美国儿科学会说，目前看来儿童冠病重症病例非常少见，但迫切需要收集更多有关冠病疫情对儿童长期影响的数据，包括冠病病毒如何损害儿童患者的身体健康、情绪及心理健康等。