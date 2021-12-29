美国单日新增冠病确诊病例破51万

（早报讯）据美国约翰斯·霍普金斯大学统计显示，美国27日新增冠病确诊病例超过51万，达512,553例，刷新了疫情暴发以来单日新增病例最高纪录。

自12月初报告首例奥密克戎毒株感染病例以来，该冠病变异病毒不到三周即成为美国主要流行毒株。在圣诞假期出行增多等因素交织影响下，美国新增冠病确诊病例、死亡病例、住院病例持续激增。

数据显示，截至28日21时，美国累计冠病确诊病例超5317万，死亡病例逾82万。过去一周，美国新增确诊病例近166万，接近今年年初单周新增173万多例的最高纪录。

另据美疾控中心数据，截至12月25日的当周，美国新增病例中奥密克戎毒株感染病例占比58.6%，德尔塔毒株感染病例占比41.1%。美国媒体认为，这一数据修正表明奥密克戎毒株在美加速传播的同时，德尔塔毒株的感染风险仍不能忽视。

在美国首都华盛顿所在的大华府地区（华盛顿、马里兰州和弗吉尼亚州），近两周来新增病例数持续激增。其中华盛顿自12月24日以来新增病例超9000例，马里兰州7天平均单日新增病例数达近一年来最高纪录的两倍多。

由于疫情造成的人员短缺以及天气原因，美国近期的航班大面积延误情况28日仍未得到缓解。据航班数据跟踪平台“FlightAware”统计，全美当天有6688个航班延误，1251个航班被取消。这已是美国连续3天取消航班达1000个以上。

在疫情形势再度趋于严峻之时，美国疾控中心27日宣布将冠病无症状感染者隔离时间从10天缩短至5天。这一放松防疫的决定随即遭到美国舆论的质疑。

美联社援引医学专家的观点认为，美疾控中心此举是“鲁莽的”，模糊了防疫政策的目标。同时，美国民众应加强在结束隔离之前的病毒检测措施。