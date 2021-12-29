UN秘书长新年寄语：“2022年成为所有人复苏之年”

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯28日以视频方式发表新年寄语，呼吁全世界的人们团结互助、同舟共济，“致力于使2022年成为所有人的复苏之年”。

古特雷斯说，当世界迎来2022年之际，我们对未来所抱的希望正在经受各种考验：贫困日益加深、不平等更趋严重；冠病疫苗配发不均；气候承诺未能如期兑现；冲突持续不断、分裂状况严重、误导性信息泛滥。这些不仅仅是对政策的考验，也是对道德和现实生活的考验。

古特雷斯表示人类可以战胜这些考验，并列举五个重点任务。一是从疫情中恢复，为此要制定一个具有雄心的计划，在所有地方为所有人接种疫苗。二是各国经济实现复苏，为此富国要通过融资、投资、债务减免来支持发展中国家。三是摆脱不信任与分裂，为此要再度重视科学、事实、理性。四是实现冲突后复原，为此要重振对话、妥协、和解的精神。五是让地球恢复元气，为此要作出与危机规模及紧迫性相符的气候承诺。

古特雷斯说，面临巨大困难的时刻，也是充满重大机遇的时刻。把握这个机遇意味着团结互助、同舟共济，意味着共同支持能造福所有人的解决办法，意味着满怀对人类大家庭卓越能力的希望、携手前进。他呼吁人们一起将实现复苏作为2022年的新年决心。“为了人类、为了地球、为了繁荣。”

古特雷斯将在2022年元旦开始第二个五年任期。他于2017年1月1日就职成为第九任联合国秘书长，2021年6月获得连任。