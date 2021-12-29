北约称2021年在欧洲空域拦截俄罗斯军机290次

（早报讯）北约28日称，2021年北约战斗机共在欧洲空域拦截“不明身份飞机”约370次，其中290次为拦截俄罗斯军机。

北约当日在一份公告中通报这些数据，不过未公布有关俄罗斯军机的更多详情，仅称多数拦截发生在波罗的海上空。

对于具体情形，公告指涉事飞机大多事先未通报飞行计划，在抵近北约成员国领空时遭北约战斗机拦截和识别，直至在北约战机的伴飞下驶离。

公告显示，当前在欧洲全境，计有60余架北约战斗机处于全天候警戒状态，随时准备升空执行拦截任务；与此同时，北约在德国和西班牙各设一个空中行动中心，前者覆盖北欧，后者覆盖南欧，以此监控整个欧洲空域的动向。

2004年波罗的海三国爱沙尼亚、立陶宛及拉脱维亚加入北约后，三国领空开始由北约成员国轮流派遣战斗机巡航警戒；近年随着北约与俄罗斯因乌克兰问题交恶，俄罗斯战机在波罗的海上空频遭北约战斗机拦截，时常成为双方争执的焦点。

此外，英国、荷兰、比利时等北约成员国数度通报，俄罗斯军机在北海上空飞行，其间英国皇家空军出动台风战斗机，比利时皇家空军出动F-16战斗机等，对俄罗斯战机进行跟踪拦截。

就类似飞行，俄罗斯国防部多次表示，俄罗斯远程航空兵部队定期在北极、北大西洋、黑海、波罗的海及太平洋中立水域上空执行巡航任务，俄罗斯战机均严格按照使用空域的国际规则行动，不会侵犯其他国家的边界。