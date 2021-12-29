韩外长称韩朝关系恐难借北京冬奥改善

（早报讯）韩国外长官郑义溶29日在外交部大楼与记者座谈时表示，政府曾希望借明年北京冬奥会之机改善韩朝关系，但目前看来这一期待难以实现。

被问及韩朝或韩朝中借北京冬奥之机举行双边或三边首脑会谈的可能性时，郑义溶表示这一期待看来难以实现。他强调，政府不会放弃希望，将利用一切机会改善韩朝关系，并为早日重启朝鲜半岛和平进程全力以赴。

郑义溶重申，政府不考虑外交抵制北京冬奥会。他说，韩国是上届冬奥会的主办国，政府将视情况决定以何种方式参加本届冬奥会。这番话说明政府将派代表团参加北京冬奥，目前正在斟酌代表团成员的级别和参加方式。

郑义溶也表示，韩美已就终战宣言的重要性形成共识，实际上已就终战宣言的文本达成协议。双方曾于本月11日至12日（当地时间）在英国利物浦举行的七国集团（G7）外交和发展部长会议扩大会上重申这一点，目前正在研讨如何推动对朝协商取得进展。

被问及是否与朝方共享过关于终战宣言文本的信息，郑义溶表示，具体内容现阶段难以对外公开，中方也未向韩方转达朝方的相关立场。朝鲜虽对终战宣言提议做出了一系列迅速而积极的反应，但韩方希望朝方做出更加具体的回应。

就政府针对朝鲜和中国人权问题行动消极的观点，郑义溶表示，人权是人类的普世价值，政府非常重视保护、伸张人权。但韩国与朝中的关系特殊，有关问题直接涉及韩国的国家安全，且韩方与朝中需要合作的地方很多。韩方虽没能直接参与国际社会的努力，但始终参与了联合国朝鲜人权决议案的制定过程。

郑义溶强调，在中美战略竞争日趋激烈的情况下，韩国政府的立场并不模糊。他说，韩方将以韩美同盟为基础持续发展韩中关系，政府认为韩美关系与韩中关系完全能够和谐发展。美中两国通过沟通与合作化解矛盾符合韩国的国家利益，政府愿为美中关系发展发挥力所能及的作用。