俄媒传普京将参加2024年大选

（早报讯）俄罗斯自由媒体网报道，克里姆林宫已经开始为2024年总统选举做准备。《俄罗斯商业谘询日报》援引消息人士的话报道，初期讨论在今夏就启动了。重点发出的信号是，这将是现任总统普京的竞选活动。

一名消息人士说：“现阶段并无其他人选。”他认为，虽然普京参加2024年总统选举一事并未明确说明，但这是默认的基本情况。

报道称，在国家杜马选举后，克宫安排了分析选举进程的任务，以便在总统选举期间采取最佳做法，避免重复错误举措。

据报道，12月16日至18日，磋商总统竞选策略的研讨会在莫斯科郊区举行。克宫负责内政、媒体事务的人员以及统一俄罗斯党代表等出席。

此前，普京曾表示，尚未决定是否在2024年参选。但在宪法被修改之后，普京有这样的权利，而且他认为，“这项权利存在本身就能稳定内政局势”。

政治学家卡拉乔夫认为，上述“内幕消息”对国内势力和西方来说都应该是一个信号，因为西方要明白，它将不得不继续与普京打交道。卡拉乔夫说：“当普京认为已经完成了自己的历史使命时，他将离开。但只有当普京没有输、甚至赢了的时候，他才会觉得完成了使命。”

卡拉乔夫指出：“这是一个信号。首先，它面向国内。这样，国内就没人惊慌失措了，每个人都明白，我们有普京、有稳定。其次，这也是面向外部的信号：不管你们喜不喜欢，你们将不得不与普京打交道。你们不得不与普京谈判——要么现在，要么几年后。”

卡拉乔夫表示：“普京认为其竞争优势在于西方的领导人不断轮换，但他一直都在。多少位美国总统上台然后卸任，普京的政治生命比他们都长。”

今年4月5日，普京签署法案，允许其在今届任期结束后，仍可再竞选两届俄罗斯总统。因此，现年68岁的普京于修改法例后，有机会可继续任职俄罗斯总统至2036年。