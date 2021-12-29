今晚美市盘前裹足不前 重点谈叱咤风云特斯拉（Tesla）

今天重点：

（早报讯）●连续几天上升后，标准与普尔500指数隔夜稍微喘口气，收市时微跌4.83点或0.10％，闭市报4786.36点。道琼斯指数则上涨95.83点，闭市报36398.21点；纳斯达克100指数则跌0.48％，以16488.66点收市。今晚8点截稿时，标准与普尔500指数期货上升0.11％，报4791.50点；纳斯达克100指数期货也上涨0.24％，报16527.50点。

●自2013年以来，标准与普尔500指数涨幅最高的一年是2019年，涨幅为28.9％。到目前为止，该指数已经上升了将近28％。它是否能够在接下来三天里超越2019年的佳绩，拭目以待。

●在经济活动方面，美国经济咨商局（The Conference Board）将于今天截稿后（周三）公布消费者信心指数，以及一系列的房地产数据。

盘前交易重点：

●根据日前呈交给美国交易所的局内人交易资料，Coinbase董事埃尔萨姆（Frederick Ernest Ehrsam）以每股268.34美元的价钱脱手2万3628股，交易总值634万美元。美国科技巨头甲骨文（Oracle）执行副总裁Dorian Daley则以平均89.69美元的价格卖出2万零482股。

●Argus Research周二提高特斯拉（Tesla）股票的目标价，从原本的1010美元调高到1313美元。该研究公司也把希尔顿全球控股（Hilton Worldwide）的目标价从原本的162美元调高到178美元。

●高盛（Goldman Sachs）周二则把InnovAge Holdings的股票目标价从15美元，显著调低到4美元。投资银行HC Wainwright把BridgeBio Pharma的目标价从88美元大幅度降低到24美元。

●中国在线零售商JD.com今天刚提交文件给有关当局，为集团股票回购计划预留30亿美元款额。这项股票回购计划将延长至2024年3月为止。这次宣布的预留款额比原先在2020年3月通过的20亿美元增加50％。该股隔夜闭市报65.87美元，跌1.84美元或2.72％。截稿盘前成交价为65.65美元，跌0.22美元。

●盘前活跃股继续是常客：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、美国航空（American Airlines）和Palantir Technologies。在截稿时，这些盘前活跃股全部上升。

说到特斯拉绝对不能少了特斯拉创始人埃隆·马斯克。他的一举一动、一字一语都牵动着特斯拉股票的起落。（路透社）

特斯拉（Tesla）

（纳斯达克股票交易所，股票代码：TSLA）

特斯拉股价连续四天上涨，隔夜开盘还曾一度上升到1119.00美元，但是大盘偏低，该股闭市报1,088.47美元，跌5.47美元或0.50％。

虽然如此，从股价的角度来看，特斯拉在2021年绝对是成功的。该股今年迄今总共飙升了49.15％，计358.70美元，比标准与普尔500指数的28％高出非常多。今晚截稿时盘前成交价又再次上升，报1107.50美元，起19.03美元。

说到特斯拉绝对不能少了特斯拉创始人埃隆·马斯克。他的一举一动、一字一语都牵动着特斯拉股票的起落。马斯克一下发布关于狗狗币的推文，一下又说他与拜登政府的斗争，以及他无法无视政客对他的批评等，其狂与傲绝非一般。不过不得不佩服的是，自2010年上市以来，除了2016年以外，由他带领的特斯拉，股票年年报涨。2020年更是惊人地取得740％增长率。

虽然马斯克最近为缴税而出售公司股票造成喧嚣，特斯拉股价也在11月8日至12月20日下跌了16％，但是即使他出售股权，他的持股却还是在不断增长，因为他也正在将持有的期权（Stock Options）转换为股票（据知转换价也只是区区6美元左右）。因此，这阵子的喧嚣乃杂音，长期投资者应该不需太在意。

其实更要留意的是，这么多年来，特斯拉在电动汽车市场独占鳌头，但是，现在的电动汽车市场已经不是特斯拉的专属的了。越来越多汽车公司，以及创始公司也都进军这个市场分一杯羹。这并不是说特斯拉不会继续增长，只是现在它更需要证明它是否可以保住领先地位。

前日本栏目提到的美国电动卡车制造商尼古拉公司（Nikola Corp）也发推文说，公司已经交出第一辆电动卡车给客户。而且该公司也在推文说，在接下来的日子里商尼古拉将完成更多的电动卡车交易。

另外还有Lucid Group（LCID）、Canoo（GOEV）、在美国股市挂牌的中国电动汽车三剑客：蔚来（NIO）、小鹏（Xpeng）和理想（Li Auto），以及陆续宣布大动作进军电动汽车的福特汽车（Ford Motor）和通用汽车（General Motors）等，这个市场的竞争已经越来越激烈。

在面对竞争之际，特斯拉也大幅提高产量。该公司日前宣布，于明年将进入一个生产转折点，即在年底前开设两家新的巨无霸厂（设在美国得克萨斯州和德国柏林），将产能翻一番达到每年200万台电动汽车。然后再在2030年达到每年生产2000万辆电动汽车的目标，也就是今年预期交付量，即90万辆的20多倍。另外，特斯拉也可能会推出智能手机。

这一系列的宣布都有助于推动股价。美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）就是特斯拉股的其中一名“信徒”。她认为该股能够在2025年达到3000美元。不过，根据Tipranks的26名股票分析师，只有一半，即13名给于该股“买入”的评级，八名选择“守”，五名选择“卖出”。他们给于的一年期限平均目标价范围非常广，低则215.00美元，高则1580.00美元，平均则为1,004.33美元。

老实说，现在要找一家能够与它旗鼓相当的电动汽车公司，还真想不出。在结束精彩的2021之际，也期待特斯拉和马斯克在新的一年里的更多后续动作。