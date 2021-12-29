美国研究称奥密克戎潜伏期仅3天

（早报讯）美国疾控中心12月28日公布了一份最新研究报告显示，冠病病毒奥密克戎变异毒株，潜伏期较其他变异株短，仅约3天左右。但若先前曾感染过或打完疫苗，症状多属轻微。

《纽约时报》报道，早在美国加州于12月1日报告第一例奥密克戎确诊病例之前，内布拉斯加州的卫生官员已在调查一个家庭的6名成员可能感染了冠病病毒，其中一名没有接种疫苗的48岁男性曾到尼日利亚出席一个会议。内布拉斯加州公共卫生实验室于12月2日确定，这6名年龄介于11岁到48岁者感染了奥密克戎变种毒株。

美国疾控中心28日发布了针对这6例病例进行的一项研究报告，该报告指奥密克戎的潜伏期可能仅约72小时。报告称，奥密克戎可能只需3天就会出现症状、具有传染性、得出阳性检测结果，德尔塔变种毒株和原始新冠病毒需要4到6天时间。

报告指感染了奥密克戎的6名家庭成员中，只有一人完成疫苗接种。其中5人包括到过尼日利亚的48岁男性曾在2020年确诊冠病。这6人并未通报任何潜在健康问题。

报告同时指出，感染奥密克戎后，6人只出现轻微的症状。6人均表示，他们的症状轻微或与第一次感染相似。

报告称：“目前尚不清楚轻度临床综合征或不同的症状描述是现有免疫的结果，还是与奥密克戎感染相关的临床特征改变的结果。”

报告指出，5名再次感染冠病患者包括一名已完成疫苗接种者感染奥密克戎变种毒株，或许能以免疫力下降、奥密克戎能局部逃逸免疫或两者皆有之来进行解释。