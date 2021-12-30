本月第二次 拜登周四将与普京通话

（早报讯）美国白宫周三（29日）发声明，总统拜登将于周四（30日）与俄罗斯总统普京举行电话会谈，这是两人在本月内第二次通话。

美国国家安全委员会发言人霍恩在声明中说，两国领导人将“讨论一系列主题，包括与俄罗斯进行外交接触等”。

霍恩说，拜登政府持续与欧洲盟友和伙伴开展广泛的外交活动，就共同应对俄罗斯在乌克兰边境的军事集结进行磋商及协调。声明中也指，拜登曾亲自与欧洲各国领导人会谈，美国政府官员则与北约、欧盟和欧洲安全合作组织进行了多边接触。

据美国政府官员透露，这次通话是普京要求的，拜登接受了这一要求，因为“他认为在涉及俄罗斯的问题上，领导人与领导人之间的直接对话是无可替代的”。拜登也将表明，只要普京愿意，是可以通过外交途径缓解区域的紧张关系的。

克里姆林宫发言人证实，两国领导人将进行会谈，但没有提供进一步详情。据报道，拜登和普京将在美东时间周四下午3时半（新加坡时间周五凌晨4时半）通话。

在12月7日与普京的电话会议中，拜登重申了对乌克兰主权和领土完整的承诺，并警告俄罗斯若发动侵略将受到空前的经济惩罚。

美国国务卿布林肯周三也与乌克兰总统泽连斯基通话。美国国务院的声明表示，布林肯重申，面对俄罗斯在乌克兰边境的军事集结，美国坚定不移地支持乌克兰的独立、主权和领土完整；两人讨论了“和平解决乌克兰东部冲突的努力，以及即将与俄罗斯进行的外交接触”。