英逾18万起病例 约翰逊为不收紧防疫措施辩护

（早报讯）英国周三（29日）通报新增确诊病例18万3037起，再达单日新高，住院人数也突破1万人，是今年3月以来的最多人数。首相约翰逊敦促民众接种疫苗追加剂，因为90%左右入住加护病房的冠病患者尚未接种疫苗加强针，他同时捍卫自己不收紧防疫限制的决定。

英国已有超过3300万人接种追加剂，约翰逊造访英格兰中部密尔顿凯因斯一处疫苗接种中心时，除了继续敦促民众接种“极其重要”的追加剂，也呼吁他们“理智和谨慎”地迎接新年，和朋友会面之前先“进行检测”。

根据英国卫生官员，目前有90%社区病例是感染了奥密克戎病毒。为了遏制该变种病毒的传播，北爱尔兰、苏格兰、威尔斯都在跨年夜即将到来之际限制社交接触并关闭夜间娱乐场所，但约翰逊仍坚持不收紧防疫措施。

约翰逊表示，英格兰接种追加剂的人数很多，“允许我们能够以目前的谨慎方式迎接新年”，而且政府看到的数据显示，奥密克戎患者出现的症状相对轻微。

他强调，接种疫苗显然非常有效，特别是追加剂，而“这正是产生巨大差异的原因”。

另外，由于需求量庞大，英国民众日益担心快速检测盒会出现供应短缺的问题。对此，英国卫生安全署在推特上表示，当局正提供创纪录数量的检测盒。

英国迄今已有14万8021人病故，是欧洲疫情最惨重的国家之一。伦敦消防局也透露，由于有超过700名消防员确诊冠病或必须自行隔离，已导致至少三分之一的消防车无法投入服务。