泰国出现奥密克戎超级传播事件 248人在酒吧受染

（早报讯）泰国首批感染奥密克戎变种毒株病例引发“超级传播”事件。卫生部警告，泰国民众应做好准备，应对可能出现的病例激增。

泰国《曼谷邮报》12月30日报道，泰国卫生部透露，已认定该国东北部加拉信府的一家代号为“K”的酒吧兼餐馆是导致248人感染奥密克戎毒株的源头，受感染人群已将病毒带到泰国北部和东北部12个府。

泰国12月24日在加拉信府首次发现的奥密克戎感染群体与一对从比利时回国的夫妇有关。这对夫妇回国后曾前往包括“K”酒吧在内的三家酒吧，以及音乐会和交易市场。

12月29日， 泰国卫生部疾病控制署署长欧帕斯（Opas Karnkawinpong）在一场新闻发布会上说，由于“K”酒吧未遵守政府的防疫规定，拥挤且缺乏良好通风条件，最终致使248人因这对夫妇而感染奥密克戎毒株。他呼吁泰国民众新年期间不要前往“看起来不安全的地方”。

欧帕斯说，截至目前，泰国共报告740起奥密克戎感染病例，其中251人接触过外国人士。

过去一周，泰国日均新增病例约2500起。卫生部预测，如果不加快疫苗接种，推广检测措施并在更大范围内保持社交距离，到2022年3月，泰国每日感染病例可能达到3万人，每日死亡病例160多起。

泰国疫情指挥中心发言人塔维辛在另一场新闻发布会上宣布，泰国已建议政府雇员在明年1月首两周在家办公，并呼吁私营部效仿。