文莱将全球所有国家从绿色通道名单上删除

（早报讯）考虑到全球冠病病例激增，文莱政府宣布暂时将所有国家从互惠绿色通道名单上删除。

文莱总理办公室周三（29日）在一份声明中说，考虑到全球疫情近况，特别是几个国家病例激增和奥密克戎变种的威胁，文莱冠病指导委员会已同意暂时将所有国家从旅游绿色名单中删除。总理办公室说：“从2022年1月1日起，将不会有任何国家被列入绿色通道名单。”

这不是文莱首次将新加坡从互惠绿色通道名单上删除。今年5月，文莱曾因新加坡疫情加剧，单方面暂停与我国的互惠绿色通道安排。

文莱本月早些时候宣布，从2022年1月1日起，文莱的公民和居民以及已经完成冠病疫苗接种的外国公民可以搭乘飞机，前往绿色通道名单上国家进行非必要的旅行，包括澳大利亚、中国、新加坡和英国。

文莱首相府称，更新的旅游规定也要求所有旅行者在离开本国前往文莱48小时前接受聚合酶链式反应（PCR）测试。

另外，那些有意以“必要旅行”（essential travel）为由入境文莱的外国人必须获得入境旅行批准。所有入境旅者还必须在指定的酒店进行强制性自我隔离，在抵达文莱后，以及第五天分别接受抗原快速检测（ART）和PCR检测。

文莱公民和永久居民如果获得出境旅行批准，必须在出发前14天至三个月内接种了两剂冠病疫苗，或者已经接种追加剂才能出境。

新加坡是在去年9月和文莱达成协议开通互惠绿色通道，为两国之间必要的公务和商务旅游提供便利。通过这个安排出入境的两国居民不论国籍，出发前两周必须一直待在当地。抵达后，他们须全程使用追踪应用，并且不得乘搭公共交通工具。