特斯拉创始人马克斯 美国史上缴税王

（早报讯）特斯拉创办人埃隆·马斯克(Elon Musk)日前结束了两个月的繁忙特斯拉股票买卖活动。在这一系列股票交易之后，马斯克相信又会成为投资者茶余饭后的话题，因为他相信会是历史上缴税最高的一个话题人物，缴税额预料超过百亿。

根据《美国有线电视新闻网商业频道》，马斯克今年行使购买160万股特斯拉股票的选择权，并以10亿美元的价格出售了其中的93万4090股，以弥补他在此次收购中将面临的税收。

马克斯原本持有2290万股股票期权（share option）。这些股票期权截止日期是明年8月。在整个买股过程中，他也出售了其中的1030万股，以缴付交易所需要税款。他通过预先安排的售股计划，以不会被指控利用内幕信息进行交易的方式出售股票。

马斯克是在2012年获得这些股票期权，作为他在特斯拉薪酬配套的一部分。特斯拉在随后几年实现并达到各种财务和运营目标和里程碑，马克斯也因此累计了大笔的股票期权。但是在他行使这些期权之前，他是不必为期权纳税的。

根据该报道，上个月马斯克开始通过行使期权，以每股6.24美元购买特斯拉股票。美国政府将以特斯拉的股票市值，扣除买进价（即每股6.24美元），剩余的属盈利数额将被征税。据了解，这笔数目相当于一个拥有235亿美元固定收入的人得缴交的税款，数目之庞大非一般。

但对于世界上最富有马斯克来说，相信还算是微不足道的。根据福布斯，马克斯的净资产估计有2800亿美元。由于美国最高税率为40.8％，马克斯这次这么个动作，转一下就为美国税务局开出约107亿美元的可观联邦税单。

尽管马斯克本可以等到明年8月前才能行使这些选择权，但如果国会民主党和拜登政府通过了“重建更美好未来”（Build Back Better）立法，他将面对到税收增加8个百分点的风险。这相信是马克斯的主要考量之一。

11月初，马斯克还出售了他以信托方式持有的另外540万股股票。他今年总共卖出1570万股股票，肯定给特斯拉股票的价格带来了一定的下行压力。不过，特斯拉股价似乎已经在圣诞佳节期间复苏，脱离12月20日的每股899.94美元的近期低谷，并在过去五个交易日里上涨了120.36美元或12.46％，隔夜闭市报1086.19美元。