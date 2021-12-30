今晚美市在高峰“坚守岗位” 悄悄谈维多利亚的秘密（Victoria Secret）

今天重点：

（早报讯）●美国股市在隔夜创新高之后，今天各个指数期货稳站在高峰“坚守岗位”。今晚8点截稿时，标准与普尔500指数期货上升0.18％，报4801.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也上涨0.26％，报16534.60点。

●美国标准与普尔500指数隔夜在起落不定的大环境里，再挤出6.71点或0.14％的增幅，闭市报4793.06点。道琼斯工商指数则上涨90.42点，闭市报36488.63点；纳斯达克100指数则跌0.48％，以16491.01点收市。纽约股票交易所上升股有1771只，下跌股有1480只；纳斯达克股票交易所上升股则有1540只，下跌股有2292只。

●今晚投资者都在等待着美国发表更多新的数据，例如失业救济金申请额，以确定最新的疫情爆发情况对经济和劳工市场的影响到底有多严重。再加上许多大盘都已经休假没有交易，整个市场的交易量都低于平日，因此市场的波动会显得比较突然，幅度也可能比较大。

盘前交易重点：

●隔夜消息说，韩国三星集团正在洽谈收购美国跨国生物技术公司Biogen Inc，促使该股隔夜上涨9.5％，闭市报258.31美元。但是今天三星集团发表文告澄清，这个消息不确实，即刻让该股在盘前受挫。截稿时下跌了6.48％或16.75美元，报241.56美元。

●滴滴出行在发表欠佳的第三季业绩后，股价也跟着下跌。截稿时，该股盘前跌至最低点，报4.77美元，下跌了3.44％或0.17美元，。

●盘前活跃股继续是常客：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Palantir Technologies、英伟达（NVIDIA）和超微半导体（Advanced Micro Devices）。在截稿时，除了特斯拉和超微下跌外，其他股票都在盘前上升。

Tipranks分析师给于维多利亚的秘密一年期限平均目标价则为81.83美元。（彭博社）

维多利亚的秘密（Victoria Secret）

（纽约股票交易所，股票代码：VSCO）

维多利亚的秘密隔夜公布加速股票回购的计划，同时重申了第四季度的销售额、营业收入和盈利指导，该股票在周三盘前飙升9％，开盘后继续攀高5.92美元或12.19％，闭市报54.50美元。盘后走势继续再上0.20美元，报54.70美元。今晚截稿时，该股也在盘前再起0.60美元或1.10％，报55.10美元。

维多利亚的秘密表示，公司将于周五从高盛（Goldman Sachs）手中回购股票。首次股票回购涵盖约410万股，价值约2亿5000万美元。该零售商说，预计在明年第一季度完成购买数量和完成最终结算。

以公司目前的8859万股为计算基础，回购数额共占股权的4.6％。这次的回购行动肯定会提振股价，因为这意味着未来的利润将分配给数量更少的股票。

另外，维多利亚的秘密在11月中发表业绩时曾表示，其全年营业额预测会在21亿美元至21亿6000万美元之间，营运盈利则预料会在3亿1500万美元左右，摊薄后的每股收益预测能有2.50美元。

在截至10月底为止的第三季度里，该公司的季度每股利润为0.81美元，同比减少0.01美元，不过，比分析师普遍预期的0.71美元高出0.10美元。净销售额增长7％，达到14亿4000万美元。平均而言，分析师预测，维多利亚的秘密今年的全年每股收益相信会是7.04美元。

目前维多利亚的秘密股票的50天移动平均价格为52.08美元，一年低点为45.65美元，一年高点为76.00美元。在Tipranks的六名股票分析师当中，五名给于该股“买入”的评级，一名选择“守”，给于的一年期限平均目标价则为81.83美元。

维多利亚的秘密是在今年较早时候，从L Brands母公司分拆出来的。母公司的沐浴、身体和家居香水零售业务现在则归入Bath Body Works旗下。