特斯拉因安全问题 召回超过47万5000辆电动汽车

（早报讯）美国道路安全监管机构说，特斯拉公司正在召回超过47万5000辆Model 3和Model S电动汽车，以解决增加碰撞风险的后视摄像头和后备箱问题。

综合路透社、彭博社报道，受影响的特斯拉汽车包括35万6309辆2017-2020年的Model 3，以及11万9009辆Model S汽车。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）在其网站上称，两款电动汽车的第一处安全隐患是，后视摄像头线束可能会因后备箱盖的打开和关闭损坏，导致后视摄像头图像无法显示。

第二处安全隐患是，特斯拉汽车的前引擎盖闩锁组件可能未对齐，阻止副引擎盖闩锁啮合。这意味着，这些车辆不符合联邦机动车安全标准的要求。特斯拉表示，将根据需要，免费检查和安装导轨保护器和新的线束。

NHTSA称，特斯拉可能会在2022年2月18日之前给受影响的车主发邮件，通知他们拟议中的补救措施。NHTSA补充说，特斯拉没有发现任何与Model 3和Model S汽车问题相关的碰撞、伤害或死亡。

今年，特斯拉已多次召回旗下电动汽车产品。2月，特斯拉曾宣布，将召回13万4951辆Model S和Model X电动汽车。这些车辆的触摸屏系统存在问题，可能导致摄像头图像消失，挡风玻璃除雾和除霜系统失灵。

6月2日，特斯拉宣布在美国召回近6000辆电动汽车，原因是刹车卡钳螺栓可能松动，从而导致轮胎压力损失。6月3日，特斯拉在美国又宣布两起新的召回事件，以解决安全带问题，涉及7000多辆汽车。

10月29日，特斯拉宣布在美国召回近2800辆Model Y和Model 3。11月2日，由于软件问题，特斯拉又召回1万1704辆汽车。